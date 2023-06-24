Berapa Tahun Umur Kulkas yang Normal?

KULKAS merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang sangat penting. Karena kulkas memiliki berbagai fungsi yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Dari mulai untuk menyimpan bahan makanan seperti untuk menyimpan makanan kering, makanan basah, serta bahan dasar dalam pembuatan makanan seperti daging dan sayuran agar tetap bisa bertahan dalam kondisi yang baik.

Selain itu, kulkas juga bermanfaat untuk membuat es batu dengan menggunakan freezer, membuat dapur tampak lebih rapi, hingga membuat bahan makanan tertata rapi.

Tapi, dibalik dari manfaatnya, kulkas sendiri dikenal dengan daya tahannya yang cukup lama. Namun, mungkin jarang yang mengetahui berapa lama sebenarnya umur dari sebuah kulkas, atau berapa lama kulkas bisa bertahan.

Seperti yang dilansir dari laman bobvila, umur atau harapan hidup kulkas yakni sekitar 10 - 15 tahun. Rata-rata kulkas dengan freezer di bagian bawah atau atas bisa bertahan cukup lama sehingga 13 tahun.

Untuk diketahui, umur dari kulkas sendiri berbeda-beda, tergantung dari model kulkas yang kamu miliki. Jadi, jangan berpatokan pada umur kulkas saja untuk menentukan membeli kulkas yang baru