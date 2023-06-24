Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu Kenapa Kucing Selalu Mengeong Dan Mengikuti Kita?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |06:07 WIB
Tahukah Kamu Kenapa Kucing Selalu Mengeong Dan Mengikuti Kita?
Kucing. (Foto: Freepik)
A
A
A

KUCING memang memiliki kebiasaan untuk mengeong dan mengikuti kita, baik itu dilakukan oleh kucing peliharaan atau kucing asing di jalan. Jangan jengkel dulu, karena ada alasan kenapa kucing melakukan hal tersebut.

Sebagai hewan yang paling dekat dengan manusia, kucing tentunya akan mencoba mengkomunikasikan keinginan serta keluhannya kepada kita. Hal ini wajar, dan sebagai manusia terlebih penyanyang kucing, tugas kita adalah mencoba mengerti.

Meskipun tidak bisa diketahui dengan pasti mengapa kucing mengikuti kita, berdasarkan pengamatan penelitian ada sejumlah alasan mengapa kucing melakukan hal tersebut. Berikut paparannya, melansir berbagai sumber .

Kucing lapar

Salah satu alasan paling umum mengapa kucing mengeong dan mengikuti kita adalah karena menurut mereka waktu makan mereka akan segera tiba. Mereka biasanya akan meminta manusia menyajikan makanan untuknya.

Kucing merindukan kita

Jika melihat kucing, terutama kucing peliharaan mendekat saat kita pulang itu menandakan bahwa mereka merindukan kita dan merasa tidak nyaman saat kita pergi. Beberapa bahkan dapat mengalami kecemasan akan perpisahan.

Kucing merasa penasaran

Kucing mungkin mulai mengikuti karena mereka merasa penasaran. Saat kita membuka pintu yang biasanya tidak dapat mereka akses, mereka akan menyelinap masuk dan mulai menjelajahi wilayah baru mereka. Ini karena mereka penasaran.

Halaman:
1 2
      
