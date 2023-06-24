Streaming Makin Murah, Vision+ Bagi-bagi Diskon hingga 80% di 7.7 Shopee Live Bombastis Sale

Tak lama lagi, masyarakat Indonesia menyambut tanggal 7 Juli yang identik dengan perayaan promo 7.7, dengan berbagai penawaran menarik dari produk kebutuhan sehari-hari. Pada momen ini, Vision+ dan Shopee bekerja sama menghadirkan promo spesial untuk para penggemar streaming di Indonesia.

Sebagai bagian dari campaign Shopee 7.7 Shopee Live Bombastis Sale, Vision+ membagikan diskon hingga 80% untuk paket langganan Vision+ Premium Sports, khusus untuk pelanggan yang membeli paket Vision+ melalui Shopee. Promo ini berlaku dari tanggal 12 Juni hingga 8 Juli 2023.

Paket Vision+ Premium Sports sendiri merupakan paket yang cocok untuk penggemar streaming yang menyukai konten olahraga, menampilkan berbagai program olahraga dari seluruh dunia mulai dari MotoGP, BWF Championships, World Superbike, hingga beragam pertandingan sepak bola internasional.

Selain konten olahraga, penggemar juga bisa menikmati program-program TV seperti sinetron, film, dan talent show dengan streaming langsung di channel-channel TV yang lengkap. Ada juga deretan original series dari berbagai genre yang bisa dinikmati, seperti Iiihhh Serrreemm, Arab Maklum, Roy & Marten: Sahabat Sehidup Semati, Cinta di Balik Awan, hingga Catatan Akhir Sekolah: The Series.

“Merupakan suatu kehormatan bagi Vision+ untuk bekerja sama dengan Shopee. Kami harap kerja sama ini dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk menikmati konten-konten berkualitas karya anak bangsa melalui Vision+, serta mereka bisa menyaksikan konten favorit mereka kapan saja dan di mana saja, tentunya dengan harga yang terjangkau,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Daniel Minardi, Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia menambahkan, “Menjadi bagian dari kemeriahan kampanye 7.7 Shopee Live Bombastis Sale, tentunya kami merasa senang dapat kembali menghadirkan kemudahan untuk pengguna melalui penawaran menarik yang menguntungkan. Pada kampanye ini, kami harap pengguna tidak hanya merasakan kemudahan berbelanja kebutuhan di Shopee tapi dapat menikmati layanan streaming dan konten-konten menarik yang ditawarkan oleh Vision+ dengan beragam promo spesial diskon hingga 80% khusus pembelian paket langganan Vision+ Premium Sports melalui Shopee.”