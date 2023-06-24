Vespa Primaviera Edisi Mickey Mouse Diluncurkan, Dijual Rp90 Jutaan

JAKARTA – Piaggio meluncurkan Vespa edisi 100 tahun Mickey Mouse di pasar Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Skuter edisi spesial ini dijual dengan harga Rp90 jutaan.

Melansir dari RideApart, skuter yang diluncurkan berkerja sama dengan perusahaan animasi di AS (Disney) ini menggunakan bodi Primavera.

Tidak ada perubahan berarti pada Vespa edisi khusus ini kecuali perpaduan warna yang ada pada karakter Mickey Mouse. Sebagian besar Vespa ini dicat menggunakan warna hitam. Sementara pada bagian dasi diberi warna merah.

Bagian spakbor dan bagian pinggir velg Vespa dicat dengan warna kuning. Kemudian Vespa ini juga terdapat gambar karakter Mickey Mouse warna putih.

Vespa edisi Mickey Mouse dijual dalam edisi terbatas dengan tiga pilihan kapasitas mesin, yakni 50 cc, 125 cc dan 150 cc. Ketiga varian mesin tersebut bakal dijual dengan harga yang berbeda di setiap negara.

Chief Executive of Global Strategy, Product, Marketing, and Innovation Piaggio Group Michele Colaninno mengatakan, Vespa edisi terbatas ini diproduksi untuk memberi penghormatan pada Disney yang telah berkarya selama 100 tahun.

“Mimpi memungkinkan kita untuk melihat ke masa depan dengan optimisme, bahkan di masa-masa sulit seperti ini. Ikon abadi seperti Vespa tidak dapat gagal untuk merayakannya, pada acara yang sangat spesial dari Ulang Tahun ke-100 Disney ini, ikon yang tak lekang oleh waktu seperti Mickey Mouse,” kata Colaninno dikutip dari Rideapart.

Menurutnya, ada kemiripan antara Vespa dan Disney, yakni kreativitas, imajinasi, keceriaan, dan kesenangan. Nilai-nilai tersebut, kata Colaninno, selalu ada dalam brand Vespa.

“Kolaborasi antara Vespa dan Disney merupakan perayaan dua perusahaan bersejarah yang memiliki mimpi yang sama. Untuk memungkinkan semua orang mengekspresikan imajinasinya dengan bebas,” ujarnya.