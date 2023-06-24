Haji Haryanto Tak Beri Selamat PO MTI, Rian Mahendra Yakin Ayahnya Bangga

JAKARTA – Sejak meresmikan PO bus Mahendra Transport Indonesia (MTI), Rian Mahendra belum mendapat ucapan selamat dari ayahnya, Haji Haryanto.

Sekadar informasi, Rian Mahendra dipecat dari PO Haryanto setelah 19 tahun mengabdi pada perusahaan milik ayahnya. Hingga kini, alasan pemecatan Rian Mahendra masih belum jelas.

Berdasarkan kabar yang beredar, Rian melakukan kesalahan manajemen ketika mengelola PO Haryanto. Karena tak dapat mentolelir kesalahan Rian, maka ayahnya terpaksa memecat anaknya sendiri.

Meski begitu, Rian mengaku hubungannya dengan sang ayah masih baik-baik saja. Ayahnya pun masuk dalam daftar undangan peresmian perusahaan barunya, namun Haji Haryanto tak datang.

“Gue nggak dimusuhin aja udah bersyukur,” kata Rian Mahendra saat ditemui di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Dikutip dari siaran langsungnya di Instagram resmi yang diunggah di kanal YouTube SHA, ia yakin ayahnya pasti bangga dengan dirinya yang telah mandiri.

“Orang tua mana sih yang nggak bangga kalau anaknya mandiri, bisa sukses. Gua yakin kalau orang-orang sayang sama Pak Haji, sayang sama gue pasti gak bakal ngomong yang buruk tentang beliau,” ucap Rian.

Rian mengaku, membuka PO bus adalah impiannya sejak dulu. Ia mengaku tak bisa bekerja di perusahaan lain, terlebih di jalur yang sama dengan ayahnya.

Sebelum membuka perusahaan otobus sendiri, Rian sempat menjadi tenaga ahli di PO Kencana untuk mengurusi operasional. Namun, ia memastikan dirinya hanya membantu PO Kencana dan bukan sebagai staf tetap.

“Di sana (Kencana), ada satu orang yang kasih support dan semangat. Aku merasa hutang budi banget sama dia. Jadi peran aku di Kencana cuma ngebantuin di agen-agen saja. Aku tenaga ahli bukan karyawan tetap,” ujarnya.