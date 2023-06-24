Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Haji Haryanto Tak Beri Selamat PO MTI, Rian Mahendra Yakin Ayahnya Bangga

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |23:30 WIB
Haji Haryanto Tak Beri Selamat PO MTI, Rian Mahendra Yakin Ayahnya Bangga
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejak meresmikan PO bus Mahendra Transport Indonesia (MTI), Rian Mahendra belum mendapat ucapan selamat dari ayahnya, Haji Haryanto.

Sekadar informasi, Rian Mahendra dipecat dari PO Haryanto setelah 19 tahun mengabdi pada perusahaan milik ayahnya. Hingga kini, alasan pemecatan Rian Mahendra masih belum jelas.

Berdasarkan kabar yang beredar, Rian melakukan kesalahan manajemen ketika mengelola PO Haryanto. Karena tak dapat mentolelir kesalahan Rian, maka ayahnya terpaksa memecat anaknya sendiri.

Meski begitu, Rian mengaku hubungannya dengan sang ayah masih baik-baik saja. Ayahnya pun masuk dalam daftar undangan peresmian perusahaan barunya, namun Haji Haryanto tak datang.

“Gue nggak dimusuhin aja udah bersyukur,” kata Rian Mahendra saat ditemui di Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

Dikutip dari siaran langsungnya di Instagram resmi yang diunggah di kanal YouTube SHA, ia yakin ayahnya pasti bangga dengan dirinya yang telah mandiri.

“Orang tua mana sih yang nggak bangga kalau anaknya mandiri, bisa sukses. Gua yakin kalau orang-orang sayang sama Pak Haji, sayang sama gue pasti gak bakal ngomong yang buruk tentang beliau,” ucap Rian.

Rian mengaku, membuka PO bus adalah impiannya sejak dulu. Ia mengaku tak bisa bekerja di perusahaan lain, terlebih di jalur yang sama dengan ayahnya.

Sebelum membuka perusahaan otobus sendiri, Rian sempat menjadi tenaga ahli di PO Kencana untuk mengurusi operasional. Namun, ia memastikan dirinya hanya membantu PO Kencana dan bukan sebagai staf tetap.

“Di sana (Kencana), ada satu orang yang kasih support dan semangat. Aku merasa hutang budi banget sama dia. Jadi peran aku di Kencana cuma ngebantuin di agen-agen saja. Aku tenaga ahli bukan karyawan tetap,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178/po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463/po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/52/3142454/damri-rdve_large.jpg
Bus DAMRI Milik Siapa? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/52/3142109/bus_rosalia_indah-o5bG_large.jpg
Daftar PO Bus dengan Armada Terbanyak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/52/3109108/sleeper_bus_harapan_jaya-7L9e_large.jpg
Intip Sleeper Bus Baru Harapan Jaya Garapan Karoseri Laksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/52/3093637/po_als-yxgS_large.jpg
Ini Alasan PO Asal Sumatera Jarang Pakai Bus Double Decker
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement