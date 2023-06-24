Ratusan Mobil Listrik Citroen My Ami Buggy Ludes Terjual dalam Waktu Kurang dari 10 Jam

JAKARTA – Mobil listrik semakin laris di Eropa. Hal ini terjadi pada mobil listrik Citroen My Ami Buggy yang ludes terjual kurang dari 10 jam sejak kran pemesanan dibuka.

Melansir Carscoops, mobil listrik Citroen terbaru dibuka pada pukul 11.00 pada Selasa (20/6/2023). Mobil yang dipasarkan secara online ini habis terjual kurang dari 10 jam.

My Ami Buggy bukan yang pertama kali laris manis di pasaran. Sebelumnya, mobil listrik ini juga pernah dijual untuk pasar Prancis. Sebanyak 50 unit My Ami Buggy ludes dalam waktu 17 setengah menit.

Setidaknya 430 unit mobil terjual di pasar Prancis dalam waktu dua jam, kemudian terjual 300 unit per jam. Jika secara keseluruhan, 800 unit terjual untuk pasar Prancis, Spanyol, Italia, Belgia, Portugal, Luksemburg, Inggris Raya dan Yunani.

Sedangkan untuk 200 unit lainnya sedang dibangun dan akan dijual musim panas di Turki, Maroko. Sementara untuk pengiriman mobil listrik ini baru akan dimulai pada September dan diprakirakan harganya mencapai 8.560-11.483 dolar AS atau sebesar Rp128,4-172,2 jutaan.