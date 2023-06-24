Jual Mobil Listrik, Hyundai Gandeng Perusahaan Konten Budaya Jepang

HYUNDAI Motor menggandeng sebuah perusahaan konten budaya Jepang untuk mempromosikan penjualan kendaraan nol emisi di negara tetangga tersebut.

Hyundai menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Culture Convenience Club Co. (CCC) untuk kemitraan dalam layanan mobilitas berbagi mobil, pemasaran berbasis data, dan platform pengalaman kendaraan listrik di Jepang, demikian pernyataan perusahaan.

"Kami berharap kemitraan antara perusahaan mobilitas dan penyedia konten akan menciptakan peluang-peluang baru (di pasar Jepang)," kata Presiden dan CEO Hyundai Motor, Chang Jae-hoon, dalam pernyataan resmi, mengutip ANTARA.'

Dalam layanan mobilitas berbagi mobil Mocean, Hyundai menyediakan mobil listrik IONIQ 5 yang dilengkapi dengan platform kendaraan listrik khusus Hyundai Motor Group yang disebut E-GMP, beserta fasilitas pengisian dayanya di toko buku skala besar Daikanyama T-Site Tsutaya yang dioperasikan oleh CCC.

Hyundai juga berencana untuk mempromosikan kendaraan listrik baterai mereka melalui proyek pemasaran bersama CCC, serta memberikan kesempatan kepada konsumen Jepang untuk merasakan mobil tanpa emisi melalui program pengalaman kendaraan listrik.

Pada bulan Mei 2022 lalu, Hyundai kembali ke pasar Jepang setelah absen selama 12 tahun karena penjualan yang buruk. Kembalinya Hyundai didorong permintaan yang meningkat untuk kendaraan listrik, menawarkan peluang baru di pasar yang didominasi oleh Toyota Motor Corp itu.