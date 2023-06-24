Awas Jangan Keliru, Ini Lho Perbedaan 3 Varian Wuling Alvez Berikut Spesifikasinya

TREN mobil Sport Utility Vehicle (SUV) di pasar otomotif Tanah Air, perlahan mulai menggeser model MPV atau kendaraan keluarga.

Memenuhi kebutuhan konsumen atas model SUV, Wuling telah meluncurkan model Alvez yang diposisikan sebagai compact SUV dengan banderol yang kompetitif berada di rentang Rp200 jutaan.

Saat ini Wuling telah memiliki model SUV Almaz yang berada di segmen Medium SUV dan Alvez di Compact SUV.

Hadirnya Alvez turut melengkapi pilihan dan kebutuhan bagi konsumen yang membutuhkan SUV ringkas dan ekonomis.

Berikut 3 perbedaan tipe Alvez yang disematkan pabrikan mobil yang bermarkas di Cikarang, Bekasi ini;

(Foto: Wuling Motors)

Wuling Alvez SE

Ini adalah tipe dengan harga termurah yakni dibanderol Rp209 juta. Melansir laman ANTARA, Wuling SE dilengkapi sistem keselamatan aktif melalui teknologi pengereman ABS,EBD, ESS, Airbag, immobilizer dan digital AC sebagai fitur standar pabrikan.

Wuling Alvez CE

Wuling tipe tengah ini punya beberapa fitur tambahan bila dibanding tipe CE, di antaranya penggunaan layar monitor berukuran 10,25 inchi, rear parking camera with dynamic trajectory, rear wiper, 4-speaker dan rear parking sensor. Varian ini dapat dibawa pulang dengan banderol Rp255 juta.

Wuling Alvez EX

Mobil ini jadi tipe terlengkap dengan banderol Rp295 juta. Wuling membenamkan fitur yang lebih banyak, mulai dari lampu depan LED, electric sunroof, electric mirror, AC with PM 2.5 air filter, TCS, ESC sampai dengan 7”TFT full color MID.