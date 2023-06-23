Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Berikut Fungsi Filter Udara Pada Mobil, Menjaga Performa Mobil

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |22:12 WIB
Berikut Fungsi Filter Udara Pada Mobil, Menjaga Performa Mobil
Ilustrasi mesin mobil. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mesin mobil membutuhkan filter udara yang baik untuk menjaga performa kendaraan tetap maksimal. Setiap kendaraan butuh udara yang bersih masuk ke dalam mesin agar mendapat pembakaran yang sempurna.

Oleh karena itu, pemilik kendaraan wajib mengecek dan mengganti filter udara agar dapat memastikan kualitas udara yang masuk bisa lebih optimal sehingga mesin tetap sehat.

Dikutip dari Auto2000, berikut fungsi menjaga filter udara pada mesin mobil tetap prima.

1. Menyaring udara

Tujuan dari filter udara adalah untuk menyaring udara yang masuk ke sistem mesin dan mencegah partikel yang terkontaminasi debu, polutan, serangga dan kotoran lainnya masuk ke ruang bakar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169548/mobil-rDFR_large.jpg
Ciri-Ciri Mobil Sudah Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/15/3168690/oli-AKg1_large.jpeg
Bisa Bikin Mesin Berkerak, Ini Cara Mudah Deteksi Oli Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/15/3167392/parkir-ecx8_large.jpg
Tips Aman Memarkir Kendaraan saat Terjebak Demo Besar di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/52/3165820/iims-PdHi_large.jpg
4 Tips Beli Mobil Pertama, Perhatikan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/52/3164514/mitsubishi_xpander-hsWj_large.jpeg
5 Mobil Keluarga yang Kuat di Tanjakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/52/3161389/spooring-76zh_large.jpg
Jarang Spooring dan Balancing Roda Mobil, Risiko Kecelakaan Meningkat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement