Berikut Fungsi Filter Udara Pada Mobil, Menjaga Performa Mobil

JAKARTA - Mesin mobil membutuhkan filter udara yang baik untuk menjaga performa kendaraan tetap maksimal. Setiap kendaraan butuh udara yang bersih masuk ke dalam mesin agar mendapat pembakaran yang sempurna.

Oleh karena itu, pemilik kendaraan wajib mengecek dan mengganti filter udara agar dapat memastikan kualitas udara yang masuk bisa lebih optimal sehingga mesin tetap sehat.

Dikutip dari Auto2000, berikut fungsi menjaga filter udara pada mesin mobil tetap prima.

1. Menyaring udara

Tujuan dari filter udara adalah untuk menyaring udara yang masuk ke sistem mesin dan mencegah partikel yang terkontaminasi debu, polutan, serangga dan kotoran lainnya masuk ke ruang bakar.