Perhatikan Hal Ini Sebelum Berlibur Menggunakan Mobil

Ilustrasi berkendara jarak jauh dengan mobil. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Persiapan matang adalah kunci menjaga keamanan dan keselamatan berkendara selama perjalanan.

Pemilik kendaraan wajib memastikan fisik dan kendaraan dalam kondisi prima.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa tips berkendara jauh menggunakan mobil agar tetap nyaman dan aman.

1. Periksa kondisi kendaraan

Pastikan kendaraan dalam kondisi yang baik sebelum perjalanan. Periksa tekanan ban, minyak mesin, cairan pendingin, sistem rem, dan lampu.

Jika diperlukan, lakukan servis rutin sebelum perjalanan panjang. Pastikan semua dalam kondisi yang baik.

2. Rencanakan rute

Sebelum berangkat, buatlah rencana perjalanan yang jelas. Pilih rute terbaik yang sebisa mungkin meminimalisir kemacetan lalu lintas dan menawarkan tempat perhentian istirahat yang cukup. Gunakan peta atau navigasi untuk membantu.

3. Istirahat yang cukup

Jangan mengemudi terlalu lama tanpa istirahat. Beristirahatlah setidaknya setiap 2-3 jam atau saat Anda merasa lelah. Gunakan rest area untuk meregangkan kaki, minum air putih dan menyegarkan diri.

4. Siapkan peralatan darurat

Anda perlu membawa peralatan darurat seperti ban serep, alat bantu darurat, peralatan pertolongan pertama, dan segitiga pengaman.

Dengan memiliki peralatan darurat, maka Anda akan siap jika terjadi seuatu selama perjalanan.

5. Pastikan dokumen kendaraan lengkap

Sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM harus lengkap dan masih berlaku.