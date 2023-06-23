3 Elemen Penting yang Menjamin Foto Makanan Jadi Instagramable

SAAT ini penilaian makan bukan hanya dari rasa ataupun jumlah dari makanan tersebut. Makanan dengan estetika yang baik dan Instagramable pun menjadi daya tarik tersendiri yang kemudian ditawarkan oleh restoran ataupun tempat makan l.

Memang, memfoto makanan sebelum dimakan seakan sudah menjadi kewajiban, apalagi bagi gen Z. Ditambah lagi sejak berkembangnya media sosial, mereka bisa membagikan hasil foto dari makanan-makanan tersebut.

Meski terlihat mudah, ternyata memotret makanan menggunakan ponsel tidak bisa dilakukan asal-asalan lho. Ada teknik khusus yang dilakukan agar hasil foto menjadi terang dan makanan tersebut terasa menggiurkan bagi yang melihat.

"Sebenarnya foto menggunakan smartphone ini hal yang baru. Tapi kita bisa mendapatkan foto makanan yang maksimal meskipun dengan makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Kita bisa mengambil gambar makanan menjadi menggiurkan," ujar Professional Food Photographer Togi Panjaitan, kepada media dalam acara Food Photography Workshop Bersama Redmi Note 12 Pro, di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Togi juga membagikan beberapa tips untuk foto makanan menggunakan smartphone. Berikut ulasannya.

1. Pencahayaan

Saat akan mengambil foto makanan hal penting yang harus diperhatikan adalah masalah pencahayaan. Menurut Togi sebaiknya menggunakan cahaya alami, yakni cahaya matahari.

"Jangan motret pas sunset atau disebutnya golden hour karena cahayanya kuning. Kalau sunset cukup buat selfie dan pemandangan aja. Kalau foto food usahakan jam 9-11 pagi. Kalau sore jam2-4," jelasnya.