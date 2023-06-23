Mesin Cuci Bukaan Atas Vs Bukaan Depan, Mana yang Lebih Awet?

BANYAKNYA varian mesin cuci kadang kala malah membuat sulit dalam menentukan pilihan. Selain faktor harga, fitur, dan perawatan, model front atau top loader juga berperan sebagai bahan pertimbangan.

Tak sedikit yang bingung untuk memilih mesin cuci front loader yang merupakan mesin cuci bukaan depan atau top loader mesin cuci bukaan atas. Para calon pembeli biasanya akan bertanya mana yang lebih baik.

Nah untuk menentukan mana yang lebih unggul, penting untuk lebih dahulu mengetahui karakteristik keduanya. Berikut adalah penjelasan lengkap terkait mesin cuci front loader dan top loader, melansir berbagai sumber.

Mesin cuci front loader

Mesin cuci front loader dirancang dengan pintu muatan berada di bagian depan. Mereka menggunakan drum yang diletakan secara horizontal untuk memutar pakaian dengan bantuan air.

Dengan tata letak ini, pakaian dapat dibersihkan dengan sedikit agitasi tanpa harus terendam air seluruhnya. Mesin cuci jenis ini biasanya adalah mesin cuci kelas atas atau flagship.

Dari segi efisiensi energi, mesin cuci front loader menggunakan lebih sedikit air ketika beroperasi. Biasanya air hanya diisi sebagian saja asal cukup untuk membasahi seluruh pakaian.

Kebanyakan mesin cuci front loader juga memiliki kapasitas drum yang lebih besar. Dengan begitu para pengguna bisa mencuci pakaian lebih banyak sehingga lebih sedikit juga waktu mencuci.

Mesin cuci front loader diklaim lebih efektif dalam menghilangkan noda membandel. Pasalnya gerakan mencucinya dibantu dengan gravitasi sehingga daya cucinya jauh lebih kuat.

Tapi sayangnya mencuci di mesin cuci front loader cenderung lebih lambat karena siklus pencuciannya yang lebih kompleks. Jadi ini bukan pilihan yang tepat bagi yang menginginkan pencucian cepat.

Selain itu, dengan mesin penggerak yang memiliki kecepatan putaran yang lebih tinggi, sekitar 1500 RPM (putaran per menit). Mesin cuci ini juga memiliki harga yang lebih mahal.