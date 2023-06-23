Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mesin Cuci Bukaan Atas Vs Bukaan Depan, Mana yang Lebih Awet?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:08 WIB
Mesin Cuci Bukaan Atas Vs Bukaan Depan, Mana yang Lebih Awet?
Mesin Cuci. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BANYAKNYA varian mesin cuci kadang kala malah membuat sulit dalam menentukan pilihan. Selain faktor harga, fitur, dan perawatan, model front atau top loader juga berperan sebagai bahan pertimbangan.

Tak sedikit yang bingung untuk memilih mesin cuci front loader yang merupakan mesin cuci bukaan depan atau top loader mesin cuci bukaan atas. Para calon pembeli biasanya akan bertanya mana yang lebih baik.

Nah untuk menentukan mana yang lebih unggul, penting untuk lebih dahulu mengetahui karakteristik keduanya. Berikut adalah penjelasan lengkap terkait mesin cuci front loader dan top loader, melansir berbagai sumber.

Mesin cuci front loader

Mesin cuci front loader dirancang dengan pintu muatan berada di bagian depan. Mereka menggunakan drum yang diletakan secara horizontal untuk memutar pakaian dengan bantuan air.

Dengan tata letak ini, pakaian dapat dibersihkan dengan sedikit agitasi tanpa harus terendam air seluruhnya. Mesin cuci jenis ini biasanya adalah mesin cuci kelas atas atau flagship.

Dari segi efisiensi energi, mesin cuci front loader menggunakan lebih sedikit air ketika beroperasi. Biasanya air hanya diisi sebagian saja asal cukup untuk membasahi seluruh pakaian.

Kebanyakan mesin cuci front loader juga memiliki kapasitas drum yang lebih besar. Dengan begitu para pengguna bisa mencuci pakaian lebih banyak sehingga lebih sedikit juga waktu mencuci.

Mesin cuci front loader diklaim lebih efektif dalam menghilangkan noda membandel. Pasalnya gerakan mencucinya dibantu dengan gravitasi sehingga daya cucinya jauh lebih kuat.

Tapi sayangnya mencuci di mesin cuci front loader cenderung lebih lambat karena siklus pencuciannya yang lebih kompleks. Jadi ini bukan pilihan yang tepat bagi yang menginginkan pencucian cepat.

Selain itu, dengan mesin penggerak yang memiliki kecepatan putaran yang lebih tinggi, sekitar 1500 RPM (putaran per menit). Mesin cuci ini juga memiliki harga yang lebih mahal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/56/2829516/tahukah-kamu-gergaji-mesin-awalnya-dibuat-untuk-bantu-lahiran-loh-qWn1DgAgxR.jpeg
Tahukah Kamu, Gergaji Mesin Awalnya Dibuat untuk Bantu Lahiran Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/17/54/2815765/ini-penyebab-mesin-cuci-bocor-dan-cara-memperbaikinya-UUr2rAKxvH.jpg
Ini Penyebab Mesin Cuci Bocor dan Cara Memperbaikinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/57/3161334//mesin_cuci_xiaomi-rZ5g_large.jpg
Xiaomi Luncurkan Mesin Cuci Pintar, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/525/3116644//petugas_damkar_evakuasi_bocah_masuk_ke_mesin_cuci-a2xV_large.png
Main Petak Umpat Bersama Ibu, Balita Ini Masuk ke Mesin Cuci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/57/3100218//mesin_cuci_manusia_yang_dikembangkan_science-JszT_large.jpg
Perusahaan Jepang Kembangkan Mesin Cuci untuk Manusia, Dilengkapi dengan Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/57/3089502//advan_membuka_experience_store_di_mall_ambassador_jakarta-4xhG_large.jpg
Buka Experience Store, Advan Beberkan Strategi Brand Lokal Bersaing di Pasar Produk IT
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement