HOME OTOTEKNO TECHNO

Opera One Akhirnya Uji Coba AI Mereka ke Publik

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:21 WIB
Opera One Akhirnya Uji Coba AI Mereka ke Publik
Opera One. (Foto: Opera)
TEKNOLOGI kecerdasan buatan (AI) memang sudah banyak disematkan dalam mesin pencari dan aplikasi browsing. Salah satu yang mengaplikasikan AI dalam peramban mereka adalah Opera One dengan AI bernama Aria.

Chatbot Aria tersedia pada bagian sidebar aplikasi Opera One yang memungkinkan penggunanya untuk menanyakan informasi, menghasilkan teks atau kode, menerjemahkan dan meringkas tulisan, serta fitur bantuan lainnya.

Melansir Antara seperti dikutip dari laporan The Verge, Aria ditenagai oleh mesin Composer AI milik Opera yang terhubung dengan model ChatGPT besutan OpenAI. Setelah menjalani tahap uji coba pada bulan Mei, Opera One kini bisa diunduh oleh para pengguna Windows, Linux, dan macOS.

Untuk menggunakan fitur Aria, pengguna harus memiliki akun Opera terlebih dahulu. Setelah memiliki akun, pengguna dapat memulai percakapan dengan Aria dengan memilih ikon yang terletak pada bagian kiri layar.

Sebelumnya Microsoft telah terlebih dahulu memperkenalkan fitur chatbot berbasis AI pada peramban Microsoft Edge.

