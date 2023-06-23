Viral Google Form Malah Dijadikan Ajang Revenge Porn Buat Netizen Murka

GOOGLE form yang digunakan sebagai ajang berbagi konten bugil ramai dibahas di media sosial Twitter. Dikatakan bahwa Google form ini sengaja dibuat oleh orang tak bertanggung jawab untuk memfasilitasi seseorang yang ingin balas dendam.

Akun Twitter @itsindahg menyebut Google form ini digunakan untuk aksi revenge porn. Bagi yang belum tahu, revenge porn sendiri merupakan suatu kegiatan balas dendam seseorang dengan cara menyebar aib korban, seperti foto bugil sampai video asusila.

@itsindahg bahkan membagikan tangkapan layar Google form revenge porn yang diberi judul "Free Grup Bugil". Bisa dilihat Google form yang meresahkan tersebut memuat sejumlah pertanyaan, mulai dari media sosial calon korban sampai eksklusivitas konten.

"Tolong sebarkan dan bikin viral biar POLRI mau bertindak secepatnya, ini perempuan siapa saja dimana saja bisa menjadi korban, bayangin kalau itu kamu, sahabatmu, kakak adekmu, ibumu, PROTECT INDONESIAN WOMEN," cuitnya, dikutip Jumat (23/6/2023).

Google form berbagi konten itu pun sontak mendapat sorotan dari khalayak Twitter. Banyak yang menyayangkan penyalahgunaan layanan besutan Google itu, terlebih di dalamnya juga secara rinci meminta foto diri calon korban serta nama sekolah atau kampusnya.