Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Google Form Malah Dijadikan Ajang Revenge Porn Buat Netizen Murka

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:51 WIB
Viral Google Form Malah Dijadikan Ajang Revenge Porn Buat Netizen Murka
Ilustrasi Google Form. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

GOOGLE form yang digunakan sebagai ajang berbagi konten bugil ramai dibahas di media sosial Twitter. Dikatakan bahwa Google form ini sengaja dibuat oleh orang tak bertanggung jawab untuk memfasilitasi seseorang yang ingin balas dendam.

Akun Twitter @itsindahg menyebut Google form ini digunakan untuk aksi revenge porn. Bagi yang belum tahu, revenge porn sendiri merupakan suatu kegiatan balas dendam seseorang dengan cara menyebar aib korban, seperti foto bugil sampai video asusila.

@itsindahg bahkan membagikan tangkapan layar Google form revenge porn yang diberi judul "Free Grup Bugil". Bisa dilihat Google form yang meresahkan tersebut memuat sejumlah pertanyaan, mulai dari media sosial calon korban sampai eksklusivitas konten.

Google form

"Tolong sebarkan dan bikin viral biar POLRI mau bertindak secepatnya, ini perempuan siapa saja dimana saja bisa menjadi korban, bayangin kalau itu kamu, sahabatmu, kakak adekmu, ibumu, PROTECT INDONESIAN WOMEN," cuitnya, dikutip Jumat (23/6/2023).

Google form berbagi konten itu pun sontak mendapat sorotan dari khalayak Twitter. Banyak yang menyayangkan penyalahgunaan layanan besutan Google itu, terlebih di dalamnya juga secara rinci meminta foto diri calon korban serta nama sekolah atau kampusnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement