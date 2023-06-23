Cara Update iOS 16.5 untuk Pengguna iPhone, Cuma untuk 16 Ponsel Ini Ya

SOFTWARE terbaru iOS untuk iPhone versi 16.5.1 akhirnya diluncurkan. Software ini memang minor pembaharuan, dan akan digunakan sebelum iOS 17 dirilis.

Bersamaan dengan peluncuran software tersebut diluncurkan juga software baru iPadOS 16.5.1, macOS 13.4.1, dan watchOS 9.5.2.

Apple mengatakan pembaruan tersebut memberikan perbaikan keamanan dan perbaikan baru untuk perangkat iPhone. Salah satunya adalah perbaikan terhadap adaptor kamera Lightning ke adapter kamera USB 3.

"Pembaruan ini kami rekomendasikan untuk semua pengguna," tulis Apple.

Untuk mendapatkan pembaruan iOS 16.5.1, pengguna tinggal membuka opsi "Pengaturan" yang ada di iPhone. Setelahnya pengguna tinggal memilih "Pembaruan Perangkat Lunak" melalui opsi "Umum".

Disebutkan oleh 9to5Mac, pembaruan iOS tersebut mampu dilakukan untuk iPhone yang sudah menjalankan iOS 16 contohnya iPhone 8 dan perangkat ponsel berlogo apel yang lebih baru.