Semakin Canggih, Tesla Buat Wireless Charging Pertama di Dunia

JAKARTA – Pelopor mobil listrik canggih di dunia, Tesla mengeluarkan terobosan baru dalam teknologi pengisian daya. Produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat tersebut membeli perusahaan startup bernama Wiferion dari Jerman.

Dikutip dari Carscoops, startup asal Jerman yang berdiri pada 2016 tersebut memiliki spesialisasi dalam hal teknologi whireless charging atau biasa disebut pengisian daya nirkabel.

Jika inovasi ini sukses, Tesla bakal menjadi produsen mobil listrik pertama yang memiliki kemampuan mengisi daya tanpa bantuan manusia.

Penggabungan dua perusahaan itu diprediksi memberikan solusi siap pakai untuk Tesla dan produksi jalur cepat bagi konsumen. Meski belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak, Business Insider melaporkan bahwa ada pengajuan mengonfirmasi kesepakatan atau setidaknya minat.

Dokumen pendaftaran komersial mengatakan “Para pemegang saham (Of Wiferion) bermaksud untuk menjual saham mereka di perusahaan ke Tesla International BV melalui perjanjian pembelian.”