Daihatsu Umumkan Harga All New Daihatsu Terios, Tipe Tertinggi Dijual Rp303 Juta

JAKARTA - Daihatsu meluncurkan All New Terios 2023 belum lama ini. Versi terbaru ini tampil garang dengan eksterior dan interior baru yang berkelas.

Pembaruan pada Terios ini bisa dilihat dari bumper, gril, illuminating lamp, smoke headlamp, side stone guard pada kedua sisi dan aero kit di bagian depan dan belakang.

Interior mobil nampak berkelas dengan dominasi warna hitam ditambah sedikit aksen merah. Sisi elegan dari All New Terios 2023 semakin kuat berkat jok berbahan dasar kulit yang nampak elegan.

All New Terios 2023 7-seat memiliki lima varian, yakni All New Terios Tipe X, All New Terios Tipe X ADS, All New Terios Tipe R, All New Terios Tipe R ADS, All New Terios Tipe R Custom.

Terkait dengan harga, All New Terios dijual dengan harga mulai dari Rp236 juta hingga Rp303,3 juta. Berikut harga seluruh tipe All New Daihatsu Terios 2023: