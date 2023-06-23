Hero Assassin Favorit dan Paling Sering di Pick di Game Fight of Legends

FIGHT of Legends (FOL) merupakan game terbaru dengan genre MOBA, namun tak bisa dipungkiri kalau game satu ini juga memiliki keunikan tersendiri. Game ini diketahui memiliki fitur Crafting yang umumnya hanya ada di game ber-genre RPG (Role-playing Game) dan juga lucunya hero-hero game FOL yang memiliki visualisasi mirip dengan karakter-karakter Chibi.

Sejauh ini sudah ada lebih dari 30 hero yang bisa dipilih dan dimainkan oleh para Legends yang juga merupakan sapaan untuk para pemain game Fight of Legends. Ke-30 hero tersebut dibagi kedalam beberapa Class atau Role-play Hero, diantaranya yaitu, Assassin, Bruiser, Tank, Support, dan Ranger.

Buat kalian yang belum tau nih, Role-play Hero Assassin merupakan salah satu role yang memiliki tugas cukup berat lho karena harus bisa membunuh hero musuh sebanyak-banyaknya dengan cepat agar hero lainnya dari tim juga bisa maju lebih cepat menghancurkan gate hingga nexus musuh.

Tugasnya yang cukup berat karena dituntut harus bisa “gendong tim” untuk menang, pemilihan hero Assassin khususnya di Fight of Legends tidak bisa asal apalagi untuk para pemula. Skill dan cara bermain setiap user juga berbeda-beda, ada yang lebih suka menggunakan hero Assassin yang memiliki burst tinggi atau damage poke yang tinggi sehingga mudah untuk mengenai hero musuh, atau hero yang memiliki crowd control sehingga tidak mudah untuk dibunuh oleh musuh.

Di game Fight of Legends sendiri, terdapat 3 hero Assassin yang cocok banget digunakan untuk para pemula yaitu Shiina, Kauane, dan Cain. Tentunya, setiap hero ini memiliki keunggulannya masing-masing dan diantara ketiga hero tersebut, ada 2 hero yang menjadi favorit banget nih dan sering di pick oleh para Legends yaitu, Hummer dan Cain.

Nah untuk Hero Hummer sendiri, bisa menjadi pilihan karena ia merupakan hero yang pertama kali ada di game FOL sehingga tentunya bisa dimainkan oleh semua pemain. Sedangkan Hero Cain bisa menjadi hero favorit karena selain ia mudah untuk dikuasai, hero ini juga memiliki damage yang cukup tinggi dimana crowd control nya mampu membuat musuh menjadi terdiam selama 2 detik, dan yang terakhir hero ini bisa dikatakan cukup mematikan lho.

Nah kalian setuju ga nih kalau Hero Hummer dan Cain merupakan hero yang mampu memegang gelar “Hero Assassin Favorit dan Paling Sering di Pick”? Mending langsung coba dan buktikan sendiri dengan cara download game Fight of Legends melalui GooglePlay, AppStore atau melalui link berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust . Ada puluhan hero keren dan mematikan lainnya yang juga bisa kalian pilih untuk dipelajari lho so, Be Your Own Hero and Lead Your Team to Victory.

(Martin Bagya Kertiyasa)