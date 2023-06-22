Lakukan Ini Agar Cat Hitam Mobil Tetap Kinclong

JAKARTA - Menjaga kondisi cat mobil merupakan hal yang penting. Selain menambah estetika, cat mobil yang mengkilap memberikan perlindungan terhadap elemen-elemen eksternal, memperpanjang umur cat, dan mempertahankan nilai kendaraan.

Salah satu warna yang memerlukan perhatian khusus adalah warna hitam. Saat ini warna hitam menjadi favorit bagi banyak masyarakat.

Demi menjaga warna hitam pada kendaraan perlu dilakukan perawatan khusus. Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa cara untuk menjaga mobil berwarna hitam tetap kinclong.

1. Cuci mobil setelah terkena hujan

Mencuci mobil setelah terkena hujan dapat membantu menjaga kondisi cat. Hujan sering kali mengandung kotoran, debu, dan partikel-partikel lain yang dapat menempel pada permukaan cat mobil. Jika dibiarkan, kotoran tersebut dapat menyebabkan noda dan bahkan merusak cat seiring waktu.

2. Mencuci dengan shampo mobil

Gunakan sampo mobil yang dirancang khusus untuk cat mobil. Hindari menggunakan deterjen rumah tangga atau bahan pembersih keras lainnya yang dapat merusak atau memudar cat hitam.

3. Usahakan terhindar dari sinar matahari langsung

Cobalah memarkir mobil di tempat yang terlindungi dari sinar matahari langsung atau elemen lain yang dapat merusak cat.

Jika memungkinkan, gunakanlah tempat parkir yang beratap atau menggunakan penutup mobil yang melindungi cat dari debu dan kotoran.

4. Gunakan teknik mengelap yang tepat

Hindari mengelap mobil dengan pola sembarangan, sebab hal tersebut dapat merusak cat bahkan membuat bodi baret. Lakukan pengelapan secara searah sehingga dapat meminimalisir munculnya baret pada cat.