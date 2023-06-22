Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

5 Tips Hemat Bahan Bakar Mobil, Salah Satunya Menghindari Akselerasi Spontan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:41 WIB
5 Tips Hemat Bahan Bakar Mobil, Salah Satunya Menghindari Akselerasi Spontan
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Konsumsi bahan bakar adalah salah satu pertimbangan penting masyarakat sebelum membeli kendaraan. Namun, bukan hanya mesin yang menentukan seberapa hemat bahan bakar, tapi juga cara berkendara.

Semakin baik cara berkendara, semakin hemat konsumsi bahan bakar mobil. Berikut tips menghemat bahan bakar mobil dikutip dari Auto2000.

1. Hindari rem mendadak

Jika Anda mengerem secara mendadak, mesin kendaraan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kecepatan dan mengembalikan mobil ke kecepatan semula setelah berhenti.

Akibatnya, mesin membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan. Hal tersebut secara signifikan meningkatkan konsumsi bahan bakar.

2. Kurangi akselerasi spontan

Akselerasi spontan atau mendadak dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar kendaraan. Saat Anda berakselerasi dengan cepat, mesin mobil harus bekerja lebih keras untuk menambah kecepatan dengan cepat.

Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar karena mesin harus bekerja lebih keras untuk memenuhi permintaan.

3. Hindari mengemudi agresif

Mengemudi dengan gaya yang agresif dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar pada mobil. Sebagai contoh seperti dengan sengaja mengoper gigi saat purtaran mesin sudah tinggi dan melakukan akselerasi yang agresif. Hal-hal ini menghasilkan pemborosan bahan bakar yang signifikan.

4. Menjaga jarak

Dengan menjaga jarak yang cukup dari kendaraan di depan, Anda dapat mengurangi pemborosan energi dan bahan bakar akibat pengereman mendadak dan akselerasi mendadak.

Halaman:
1 2
      
