HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mudah Pakai Fitur Namedrop iPhone, Khusus Pengguna iOS 17 Ya

Raden Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:09 WIB
Cara Mudah Pakai Fitur Namedrop iPhone, Khusus Pengguna iOS 17 Ya
iPhone. (Foto: Forbes)
SALAH satu update yang dikeluarkan Apple dalam Worldwide Developers Conference (WWDC) adalah update iOS 17. Salah satu fitur yang hadir yakni namedrop, yang digunakan untuk membagikan info kontak dengan mudah kepada seseorang.

Dalam sebuah video iOS 17 pengguna iPhone dapat membagikan info kontak hanya dengan memegang iPhone kamu di dekat iPhone mereka. Kabar tersebut disampaikan oleh akun twitter @theapplehub melalui unggahan video tentang penggunaan fitur namedrop.

Dalam video berdurasi 8 detik tersebut, memperlihatkan kecanggihan dari fitur tersebut. Pada awal video tersebut, menampilkan dua iphone yang dijajarkan secara berdampingan. Kemudian, bagian atas kedua iPhone tersebut didekatkan.

Setelah itu, dengan 'ajaib' salah satu ponsel langsung mendapat kontak ponsel yang didekatkan tanpa adanya sentuhan. Lalu, akan tampil kontak yang dikirim dengan menampilkan pilihan 'receive only' dan 'share'.

Melihat fitur yang cukup canggih tersebut, tentunya akan lebih memudahkan seseorang ketika ingin bertukar kontak dengan teman, keluarga, kerabat, atau kenalan baru. Tapi, dengan syarat harus menggunakan sesama iPhone dan iOS 17.

Saat ini iOS 17 belum dirilis untuk global, karena masih versi beta atau dalam tahap pengembangan. Di mana iOS 17 beta ditujukan hanya untuk penginstalan pada perangkat pengembangan yang terdaftar dibawah keanggotaan program pengembang Apple.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Namedrop iOS 17 ponsel iPhone
