Spesifikasi POCO X5 Pro 5G, Cocok untuk Konten Kreator

POCO mengeluarkan seri X5 Pro 5G, smartphone kencang yang digunakan untuk para pembuat konten kreatif. Pasalnya, seri POCO ini menghadirkan keunggulan di sektor gaming, fotografi, dan videografi.

POCO X5 Pro 5G memiliki layar berukuran 6.67" FHD+ Flow AMOLED yang merupakan terobosan teknologi terbaru, menjadikannya sebagai ponsel pertama dengan layar terbaik dari seluruh keluarga POCO X Series. Punya bezel ultra tipis hanya 2.9mm, POCO X5 Pro 5G didukung peningkatan drop resistance dari jarak 1 meter hingga 90.

POCO X5 Pro 5G pun menjadi ponsel paling tipis bila dibandingkan seluruh lini POCO Series X lain dengan ketebalan hanya 7.9mm dan berat 181 gram. Seri ini mendapatkan dukungan DCI-P3 wide color gamut, 10bit yang menghasilkan 1 miliar warna, HDR 10+, teknologi Dolby Vision + Dolby Atmos, kemampuan refresh rate mencapai 120Hz, dan flagship eyecare experience dengan 1920Hz PWM dimming.

Seperti dilansir dari Antara, POCO X5 Pro 5G didukung kemampuan Dual SIM, dual standby (5G+5G), Bluetooth 5.2, IR Blaster, NFC, side fingerprint, AI Unlock, dan port legendaris 3.5mm headphone jack.

Sementara untuk dapur pacu, POCO X5 Pro 5G berbekal Snapdragon 778G yang mengusung TSMC 6nm manufacturing process dengan Octa-core CPU, up to 2,4GHz dan Qualcomm AdrenoTM 642L, yang diklaim sebagai salah satu chipset terbaik di kelasnya.

Seri ini menampilkan tiga kamera belakang meliputi 108MP wide camera 1/1.52" sensor size, 8MP ultra-wide camera FOV 120°, dan 2MP macro camera bukaan f/2.4. Sedangkan untuk swafoto, POCO X5 Pro 5G menghadirkan 16MP front camera dengan bukaan f/2.4. Kamera ini pun menggunakan kombinasi triple ISP 2 Gigapixel/detik serta Qualcomm HexagonTM processor dengan AI hingga 12 Tops.