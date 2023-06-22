Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apple Bakal Produksi Modem 5G, Peluncuran iPhone SE 4 Akan Tertunda

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:16 WIB
Apple Bakal Produksi Modem 5G, Peluncuran iPhone SE 4 Akan Tertunda
iPhone SE 4. (Foto: Apple)
A
A
A

PONSEL terbaru Apple, iPhone 15 diperkirakan akan hadir pada akhir tahun ini. Biasanya, setelah peluncuran ponsel mahal tersebut, maka akan hadir iPhone versi murahnya. Adapun ponsel bujet yang dimaksud adalah iPhone SE 4.

Bocoran terkait iPhone SE 4 sudah banyak beredar, salah satunya mengatakan iPhone murah tersebut akan meluncur pada tahun 2024 mendatang. Namun analis Barclays Blayne Curtis dan Tom O'Malley membantah hal itu.

Menurutnya, Apple tidak mungkin merilis iPhone SE generasi keempat pada tahun 2024. Pernyataan mereka datang setelah keduanya melakukan "beberapa percakapan" dengan perusahaan dalam rantai pasokan Apple pada minggu ini.

Dalam catatan penelitian yang dibagikan dengan MacRumors, para analis mengatakan keputusan Apple untuk tidak meluncurkan iPhone SE baru tahun depan lantaran modem 5G internal yang dibuat oleh perusahaan belum siap diproduksi.

Apple khawatir jika memaksakan untuk tetap menghadirkan iPhone SE terbaru dalam waktu dekat justru akan menguntungkan pemasok modem iPhone Apple yang sudah ada, Qualcomm, seperti melansir Macrumors.

Untuk diketahui, Apple dilaporkan telah merencanakan untuk menghadirkan modemnya sendiri setidaknya sejak 2018. Mereka bahkan telah mengakuisisi sebagian besar bisnis modem ponsel cerdas Intel pada 2019.

Halaman:
1 2
      
