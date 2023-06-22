Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Temukan Fakta Menarik Ukuran Asli Dinosaurus, Benarkah Seperti di Film?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:08 WIB
Ilmuwan Temukan Fakta Menarik Ukuran Asli Dinosaurus, Benarkah Seperti di Film?
Ukuran Dinosaurus. (Foto: Unsplash)
A
A
A

KITA memang kerap diperlihatkan bahwa dinosaurus memiliki ukuran yang sangat besar. Tapi apa dinosaurus memang sebesar itu, atau hanya dilebih-lebihkan saja?

Nah, belakangan para ilmuwan berhasil mengungkap ukuran dinosaurus yang sebenarnya. Dikatakan bahwa rata-rata dinosaurus memiliki tubuh hingga lebih dari 30 meter.

Itu sama dengan ukuran dua bus yang disatukan. Fakta menarik ini berhasil terungkap setelah para peneliti menemukan kantung udara di rongga tulang dinosaurus yang anatominya mirip dengan kantong udara pada burung.

Kantong udara ini selain memungkinkan dinosaurus tumbuh tinggi, juga disebut memungkinkan dinosaurus menangkap lebih banyak oksigen, menjaga tubuh mereka tetap dingin, dan menahan kondisi keras di zaman mereka.

Kantong udara juga membantu beberapa dinosaurus tumbuh menjadi raksasa seperti Tyrannosaurus rex dan Brachiosaurus, sebagaimana dihimpun dari Metro.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Anatomical Record, merinci bagaimana Macrocollum itaquii, dinosaurus tertua dengan kantung udara ini, membantu memecahkan misteri tersebut.

Dinosaurus itu terkubur 225 juta tahun yang lalu di tempat yang sekarang disebut Agudo, sebuah kota di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil Selatan. 'M. itaquii adalah dinosaurus terbesar pada masanya, dengan panjang sekitar tiga meter.

Halaman:
1 2
      
