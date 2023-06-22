Begini Tips Melacak HP Pasangan Pakai Google

SETIAP pasangan tentunya menginginkan hubungan yang harmonis dan bahagia. Karena, itu banyak pasangan yang benar-benar menjaga pasangannya agar selalu dalam kondisi baik-baik saja.

Untuk memastikan hal tersebut, sejumlah orang memilih cara untuk melacak keberadaan pasangan. Karena, dengan tahu keberadaan pasangan, bisa mengantisipasi apabila ada sesuatu hal darurat yang terjadi.

Bagi kamu yang bingung untuk melacak nomor PH Pasangan, ada cara yang cukup mudah, yakni dengan Google Maps. Di mana dengan aplikasi tersebut kamu bisa melacak HP pasanganmu.

Di mana aplikasi google maps yang biasanya berfungsi untuk menunjukan arah, tapi terdapat juga fitur yang bisa melacak nomor hp pasangan. Tapi, untuk menggunakan fitur tersebut, kamu membutuhkan persetujuan dengan sebuah pihak.

Namun, selain bisa mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, melacak HP pasangan lewat Google Maps juga bisa membantu kamu melacak keberadaan ponsel bila ponsel kamu atau ponsel pasanganmu hilang.

Seperti yang dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini cara melacak HP Pasangan lewat Google

- Buka aplikasi Google Maps.

- Pilih menu akun yang ditandai dengan foto akun Google.

- Pilih menu 'Location Sharing'.

- Tentukan berapa lama waktu yang diinginkan untuk menghubungkan Google Maps.

- Ketik atau pilih nomor HP orang yang ingin dilacak.

- Klik 'Bagikan' dan 'Aktifkan'.

- Pastikan orang tersebut mengakses link yang sudah kamu bagikan.

- Fitur tersebut akan aktif, dan kamu bisa melacak HP Pasangan dengan Google Maps.