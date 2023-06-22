Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Begini Tips Melacak HP Pasangan Pakai Google

Raden Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:19 WIB
Begini Tips Melacak HP Pasangan Pakai Google
Cara Melacak Handphone Pasangan. (Foto: Freepik)
A
A
A

SETIAP pasangan tentunya menginginkan hubungan yang harmonis dan bahagia. Karena, itu banyak pasangan yang benar-benar menjaga pasangannya agar selalu dalam kondisi baik-baik saja.

Untuk memastikan hal tersebut, sejumlah orang memilih cara untuk melacak keberadaan pasangan. Karena, dengan tahu keberadaan pasangan, bisa mengantisipasi apabila ada sesuatu hal darurat yang terjadi.

Bagi kamu yang bingung untuk melacak nomor PH Pasangan, ada cara yang cukup mudah, yakni dengan Google Maps. Di mana dengan aplikasi tersebut kamu bisa melacak HP pasanganmu.

Di mana aplikasi google maps yang biasanya berfungsi untuk menunjukan arah, tapi terdapat juga fitur yang bisa melacak nomor hp pasangan. Tapi, untuk menggunakan fitur tersebut, kamu membutuhkan persetujuan dengan sebuah pihak.

Namun, selain bisa mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, melacak HP pasangan lewat Google Maps juga bisa membantu kamu melacak keberadaan ponsel bila ponsel kamu atau ponsel pasanganmu hilang.

Seperti yang dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini cara melacak HP Pasangan lewat Google

- Buka aplikasi Google Maps.

- Pilih menu akun yang ditandai dengan foto akun Google.

- Pilih menu 'Location Sharing'.

- Tentukan berapa lama waktu yang diinginkan untuk menghubungkan Google Maps.

- Ketik atau pilih nomor HP orang yang ingin dilacak.

- Klik 'Bagikan' dan 'Aktifkan'.

- Pastikan orang tersebut mengakses link yang sudah kamu bagikan.

- Fitur tersebut akan aktif, dan kamu bisa melacak HP Pasangan dengan Google Maps.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement