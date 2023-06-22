Pengembang Lokal Jadi Tantangan Pertumbuhan AI di Indonesia

KECERDASAN buatan atau Artificial Intelligence (AI) memang semain berkembang sehingga bisa digunakan dalam berbagai bidang. Memang, biasanya AI akan digunakan pada perlatan elektronik yang memiliki chipset.

Oleh karena itu, AI hybrid sangat berperan penting mengingat perangkat yang kita gunakan akan berbeda. Country Director Qualcomm Indonesia Shannedy Ong mengatakan Hybrid AI akan memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena akan mempermudah proses pengiriman informasi dari edge device ke cloud.

"Hybrid AI itu kombinasi antara AI yang ada di cloud dan AI yang ada di perangkat, akan ada komunikasi lancar antara cloud dan perangkat dan kita melihat bahwa kedepannya akan terjadi kombinasi di edge dan di cloud dimana semua akan memiliki intelgensi namanya Hybrid AI," ucap Shannedy seperti dilansir dari Antara.

Dalam industri AI, Qualcomm telah menerapkan Hybrid AI dalam berbagai lini keperluan masyarakat yang disebut One Technology Roadmap. Peta jalan tersebut akan membawa semua teknologi ke cloud, mulai dari teknologi dengan kompleksitas rendah termasuk wearable headset sampai ke level yang paling kompleks seperti mobil yang memerlukan komputasi tinggi.

Termasuk di dalam teknologi tersebut ialah Connectivity, CPU processing, dan GPU graphic untuk membantu Hybrid AI berjalan dengan baik. Dengan menggunakan teknologi dari Snapdragon, Qualcomm akan terus mengembangkan inovasi AI untuk membuat perangkat dengan inteligensi yang tinggi dan dengan latensi yang rendah.

"Qualcomm akan memaksimalkan edge device untuk mengirimkan informasi ke cloud agar bisa diolah jadi data analitik. Tapi, juga skenario di edge tersebut memungkinkan untuk melakukan on device AI jadi tidak perlu sampe ke cloud sehingga latensinya lebih rendah dan lebih menjanjikan," ucap Shannedy.