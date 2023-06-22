Waspada Protes via Twitter Bisa Berakhir Kena Tipu seperti Orang Ini

MESKIPUN sudah waspada, tapi tentu saja penipuan online berkembang mengikuti perkembangan zaman. Terkadang, kelengahan terjadi ketika kita berpikir bahwa kita sudah menghubungi nomor perusahaan yang benar.

Biasanya, kelengahan tersebut yakni karena situasi panik atau situasi darurat, yang tidak membuat seseorang berpikir panjang. Hingga orang tersebut pun tak melihat detail pesan, nomor atau akun media sosial.

Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini. Sebuah akun twitter @txtdarionlshop, menjelaskan sebuah kasus pengguna twitter yang ditipu oleh akun customer care bodong. Akun tersebut pun memperingatkan para netizen, agar tidak jangan sampai tertipu dengan modus tersebut.

Pada unggahannya, akun twitter tersebut membagikan kembali sebuah unggahan dari pengguna twitter bernama Jalaludin dengan akun twitter @jalu1122 yang menceritakan tentang kronologi dirinya ditipu oleh akun Customer Care bodong.

Singkat cerita, pada tanggal 19 Juni 2023 kilometer listrik Jalaludin berbunyi dan tandanya sudah mau habis. Lalu Jalaludin pun lantas membeli token PLN ke konter pulsa dengan nominal Rp50.000.

Namun, kode voucher yang diberikan oleh konter tersebut gagal, dan berulang kali dicoba tetap gagal. Akhirnya Jalaludin mencoba bertanya ke tetangganya, dan mengikuti saran tetangga dengan menelepon call center 123 untuk mendapat bantuan.

Setelah menelpon 123, Jalaludin pun menceritakan masalah, hingga ditanya alamat dan sebagainya, tapi belum ada tindakan. Hingga 20 Juni 2023 pagi, dia kembali menelepon call center PLN 123, namun telepon tiba-tiba mati lantaran pulsa ponselnya habis. Kemudian, Jalaludin pun mencoba membeli pulsa listrik di alfamart, namun hasilnya tetap sama.

Jalaludin pun kembali memutar otak untuk menyelesaikan masalahnya, hingga akhirnya mencoba beralih ke twitter. Awalnya, Jalaludin mengirim pesan lewat Dm kepada akun @pln_123 dan menandainya tapi tidak ada balasan. Tapi, tiba-tiba Jalaludin mendapat balasan dari akun @nomf12 dengan nama PT PLN (Persero) dan profil picture logo PLN.

Jalaludin yang sudah pusing akan masalahnya, tidak ngeh dengan akun tersebut, dan hanya fokus pada nama akun dan profil picturenya saja. Hingga akhirnya Jalaludin menghubungi nomor yang diberikan oleh penipu tersebut. "Saya langsung hubungi itu nomer yang di kasih penipu @nomf12 karna saya ngira nya itu akun w.a pln asli," jelas jalaludin pada akunnya @jalu1122.

Pada awalnya, Jalaludin belum sadar bila itu penipuan. Kala itu posisinya tengah panik lantaran takut listriknya mati.

"Posisi saya lagi panik karna ini di toko takutnya keburu mati listrik soalnya dari kemarin udah bunyi si kwh nya itu Saya laporan lagi ke penipu @nomf12 yang saya anggap pln asli," tuturnya.

Saat itu Jalaludin pun berbicara kepada penipu tersebut, agar dikembalikan dana Rp90 ribu yang sudah dibelikan token sebanyak 3 kali. Dari mulai 19 Juni 2023 2 kali, pertama Rp50 ribu di konter dan 20 di indomaret.

Akun yang diduga penipu tersebut berkata bahwa pengembalian dana harus lewat ATM. Akhirnya Jalaludin meminjam ATM sang kakak. Dia meminta yang memiliki ATM harus di telepon, karena ada transaksi di telepon. "Saya masih belum sadar ini penipuan," jelas Jalaludin.