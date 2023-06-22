Kenapa Jembatan Semanggi Dibuat? Begini Penjelasan Sainsnya

PERNAHKAH terpikir kenapa jembatan Semanggi, yang kini sudah dinamakan Simpang Susun Semanggi, dibuat melengkung-melengkung, bukan perempatan dengan lampu lalu lintas? Sebenarnya pertanyaan tersebut bisa dijawab secara sains.

Berbeda dengan lampu lalu lintas, Jembatan semanggi memungkinkan orang belok ke kanan tanpa memotong arus pemakai jalan dari arah lain. Jembatan ini pun menggunakan ilmu ukur yang sederhana.

Dalam buku karangan Robert L Wolke, ketika jalan raya dan jalan bebas hambatan mulai dibuat, para insinyur harus mencari cara untuk mengalirkan lalu lintas dari jalan raya yang satu ke jalan raya yang bersilangan, tanpa menghentikan lalu lintas yang berlawanan menggunakan lampu lalu lintas.

BACA JUGA: Penjelasan Ilmiah Kapal Tak Tenggelam Meskipun dari Besi

Dahulu, Presiden Soekarno berencana membangun stadion olahraga di kawasan Senayan. Namun Ir. Sutami yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum mengusulkan untuk membangun jembatan. Menurut Ir. Sutami, jembatan bisa mengatasi kemungkinan adanya kemacetan lalu lintas.

Karena di Indonesia kendaraan berjalan di sebelah kiri, belok kiri bukan masalah. Kita tinggal masuk ke jalur kiri dan luar menuju jalan lainnya.

Tapi, tidak demikian halnya dengan belok kanan, karena untuk ini orang harus memotong arus lalu lintas dari arah depan. Bukan hanya kemacetan, risiko tabrakan di persimpangan pun sangat besar.

Oleh karena itu, dibuatlah jembatan semanggi. Melalui rancangan seperti ini kita dapat berbelok 90 derajat ke kanan dengan cara berputar 270 derajat ke kiri.

"Coba bayangkan sebuah lingkaran penuh adalah 360 derajat; maka berputar 360 derajat sama dengan kembali ke arah semula. Jika dua buah jalan raya bersilangan saling tegak lurus, belok kanan berarti berputar 90 derajat ke kanan," jelas dia.