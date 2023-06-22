Cara Mematikan Safe Search Yandex

ADA cara mematikan safe search Yandex, web browser yang dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia. Peramban web Yandex memiliki fungsi seperti mesin pencari umumnya dan disebut sebagai pesaing Google saat ini.

Mesin pencari Yandex pada masa awal perkembangannya hanya dibuat dalam bahasa Rusia dengan nama yandex.ru. Namun seiring berjalannya waktu, kini Yandex sudah memiliki versi global dengan berbahasa Inggris yandex.com.

Hebatnya lagi menurut data dari Statcounter, Yandex lebih diminati di Rusia dengan pangsa pasar 48,79% pada tahun 2019 lalu. Sementara Google hanya berada di angka 47,88%.

Secara fungsi dasar, Yandex sama dengan mesin pencari populer pada umumnya. Pengguna dapat mengetikkan sesuatu pada kolom pencarian, lalu tekan enter untuk memulainya.

Setelah itu akan tampil halaman di mana terdapat kumpulan URL berwarna biru lengkap dengan deskripsinya. Pengguna juga dapat melihat gambar, video, dan hasil penelusuran lainnya dari kata kunci yang dimasukkan.

Yandex cukup baik dalam menampilkan hasil pencarian. Tidak jauh berbeda dengan halaman yang ditampilkan pada mesin pencari Google.

Hal yang cukup menarik yaitu tombol pencarian Google dan Bing yang ditampilkan di bagian bawah hasil pencarian. Pengguna bisa mengunakannya apabila merasa kurang puas dengan hasil yang ada pada Yandex.

Dengan kecanggihan yang dibawanya, Yandex menjadi mesin pencari terpopuler kedua di dunia saat ini. Bahkan di sejumlah negara, justru Yandex menempati posisi pertama sebagai peramban paling diminati.

Lantas, bagaiamana cara mematikan safe search Yandex?