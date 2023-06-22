Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mematikan Safe Search Yandex

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:22 WIB
Cara Mematikan Safe Search Yandex
Mematikan Safe Search Yandex. (Foto: Yandex)
A
A
A

ADA cara mematikan safe search Yandex, web browser yang dikembangkan oleh perusahaan asal Rusia. Peramban web Yandex memiliki fungsi seperti mesin pencari umumnya dan disebut sebagai pesaing Google saat ini.

Mesin pencari Yandex pada masa awal perkembangannya hanya dibuat dalam bahasa Rusia dengan nama yandex.ru. Namun seiring berjalannya waktu, kini Yandex sudah memiliki versi global dengan berbahasa Inggris yandex.com.

Hebatnya lagi menurut data dari Statcounter, Yandex lebih diminati di Rusia dengan pangsa pasar 48,79% pada tahun 2019 lalu. Sementara Google hanya berada di angka 47,88%.

Secara fungsi dasar, Yandex sama dengan mesin pencari populer pada umumnya. Pengguna dapat mengetikkan sesuatu pada kolom pencarian, lalu tekan enter untuk memulainya.

Setelah itu akan tampil halaman di mana terdapat kumpulan URL berwarna biru lengkap dengan deskripsinya. Pengguna juga dapat melihat gambar, video, dan hasil penelusuran lainnya dari kata kunci yang dimasukkan.

Yandex cukup baik dalam menampilkan hasil pencarian. Tidak jauh berbeda dengan halaman yang ditampilkan pada mesin pencari Google.

Hal yang cukup menarik yaitu tombol pencarian Google dan Bing yang ditampilkan di bagian bawah hasil pencarian. Pengguna bisa mengunakannya apabila merasa kurang puas dengan hasil yang ada pada Yandex.

Dengan kecanggihan yang dibawanya, Yandex menjadi mesin pencari terpopuler kedua di dunia saat ini. Bahkan di sejumlah negara, justru Yandex menempati posisi pertama sebagai peramban paling diminati.

Lantas, bagaiamana cara mematikan safe search Yandex?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement