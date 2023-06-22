Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HUT ke-496, Ini Penelusuran yang Paling Banyak Dicari di Google soal Jakarta

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |19:20 WIB
HUT ke-496, Ini Penelusuran yang Paling Banyak Dicari di Google soal Jakarta
HUT Ke-496 Jakarta Ini yang Paling Banyak Dicari di Google. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

MENYAMBUT HUT ke-496, ada penelusuran yang paling banyak dicari di Google soal Jakarta. Google Indonesia mencatat ada kenaikan di beberapa topik yang dicari oleh warga ibu kota.

Menurut Feliciana Wienathan, Communication Manager, Google Indonesia, ulang tahun Jakarta memang menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga wilayah lain Indonesia.

“Google Trends menunjukkan berbagai cara masyarakat untuk merayakan nya. Dari pencarian seputar gambar hut Jakarta yang mengalami lonjakan hingga 100 persen selama satu tahun terakhir hingga mengekspresikan cinta terhadap Jakarta melalui puisi hut DKI Jakarta,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Adapun salah satu kata kunci yang kerap dicari adalah makanan khas Jakarta yang tidak hanya menarik bagi warga setempat, tetapi juga menarik perhatian kota di seluruh Indonesia. Seperti Riau, yang menjadi kota teratas yang menelusuri “cara membuat nasi uduk”.

“Perayaan ulang tahun Jakarta merupakan momentum yang dinanti dan selalu seru dirayakan oleh masyarakat ibukota," tambah dia.

Tipe makanan yang trending adalah jajan. Google menemukan bahwa penelusuran seputar kue cucur pun meningkat sebanyak lebih dari 60% dalam setahun terakhir, menjadi istilah penelusuran terpopuler di Google selama setahun ke belakang.

Selain itu, ada juga kue pancong, yang banyak ditelusuri oleh masyarakat khususnya di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, sedangkan putu mayang mengalami peningkatan pencarian lebih dari 140% selama setahun terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement