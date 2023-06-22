HUT ke-496, Ini Penelusuran yang Paling Banyak Dicari di Google soal Jakarta

HUT Ke-496 Jakarta Ini yang Paling Banyak Dicari di Google. (Foto: Shutterstock)

MENYAMBUT HUT ke-496, ada penelusuran yang paling banyak dicari di Google soal Jakarta. Google Indonesia mencatat ada kenaikan di beberapa topik yang dicari oleh warga ibu kota.

Menurut Feliciana Wienathan, Communication Manager, Google Indonesia, ulang tahun Jakarta memang menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga wilayah lain Indonesia.

“Google Trends menunjukkan berbagai cara masyarakat untuk merayakan nya. Dari pencarian seputar gambar hut Jakarta yang mengalami lonjakan hingga 100 persen selama satu tahun terakhir hingga mengekspresikan cinta terhadap Jakarta melalui puisi hut DKI Jakarta,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Adapun salah satu kata kunci yang kerap dicari adalah makanan khas Jakarta yang tidak hanya menarik bagi warga setempat, tetapi juga menarik perhatian kota di seluruh Indonesia. Seperti Riau, yang menjadi kota teratas yang menelusuri “cara membuat nasi uduk”.

“Perayaan ulang tahun Jakarta merupakan momentum yang dinanti dan selalu seru dirayakan oleh masyarakat ibukota," tambah dia.

Tipe makanan yang trending adalah jajan. Google menemukan bahwa penelusuran seputar kue cucur pun meningkat sebanyak lebih dari 60% dalam setahun terakhir, menjadi istilah penelusuran terpopuler di Google selama setahun ke belakang.

Selain itu, ada juga kue pancong, yang banyak ditelusuri oleh masyarakat khususnya di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, sedangkan putu mayang mengalami peningkatan pencarian lebih dari 140% selama setahun terakhir.