HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Mobil Blind Van Bekas Harga Murah di Indonesia

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |23:06 WIB
Daftar Mobil Blind Van Bekas Harga Murah di Indonesia
Ilustrasi Blind van. (Foto: Instagram/@rentalgranmaxblindvan)
A
A
A

JAKARTA - Bisnis logistik saat ini sedang meningkat pesat. Hal itu ditandai dengan tingginya aktivitas jual beli online atau daring. Kondisi itu berimbas pada bisnis logistik yang memang jadi kunci penting dalam pengiriman barang.

Tidak heran jika permintaan akan mobil niaga ringan kategori blind van cukup tinggi. Nah, jika Anda tertarik untuk memulai usaha bisnis yang sama, berikut ini beberapa harga blind van bekas yang tersedia.

Data ini disarikan dari situs lelang mobil milik PT Astra yakni Ibid. Berikut daftarnya:

1. Daihatsu Gran Max Blind Van

Sejak diluncurkan pada 2007, mobil keluaran Daihatsu lebih banyak berseliweran di jalanan Indonesia. Mobil untuk segmen logistik ini memiliki dimensi 4.045 mm, lebar 1.665 dan tinggi 1.900 mm.

Blind van Gran Max ini digunakan menjadi kendaraan operasional instansi. Mobil ini mampu menyemburkan tenaga hingga 115 Nm pada putaran 4.400 rpm.

Meski mesinnya terkenal bandel, blind van belum dilengkapi power steering, double blower dan wheelbase yang cukup panjang. Blind van ini dijual dengan harga Rp50-80 jutaan.

2. Suzuki APV Blind Van

Blind van Suzuki APV juga banyak berseliweran di jalan raya. Mobil yang berbasis dari APV Arena ini punya dimensi yang lebih besar dibanding Gran Max.

Panjang mobil ini adalah 4.155 mm, lebar 1.655 mm dan tinggi 1.865 mm dan bahkan ground clearance APV blind van ini unggul 180 mm.

Dapur pacu mobil ini memakan tenaga hingga 126 Nm pada putaran 3.000 rpm dan memiliki 4 slinder berkapasitas 1.500 cc.

Apabila tertarik untuk membeli unit bekasnya, kamu bisa mendapatkannya mulai dari harga Rp70 juta hingga Rp100 juta-an.

Halaman:
1 2 3
      
