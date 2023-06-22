Mobil Bekas Honda Accord Jadi Solusi Pecinta Sedan Elegan, Dijual Sebegini

JAKARTA - Bagi Anda yang ingin memiliki sedan premium namun dengan budget terbatas, mobil bekas Honda Accord generasi kedelapan bisa menjadi solusi. Mobil ini merupakan sedan high end dari Honda.

Honda Accord generasi kedelapan ini diproduksi pada tahun 2008 hingga 2012. Mobil ini menjadi pesaing Toyota Camry dan Nissan Teana membuat mobil ini tidak kalah mewah.

Mobil ini memiliki tampilan yang elegan serta mewah. Desainnya yang relatif sederhana dan tahan lama membuatnya tetap terlihat menarik seiring berjalannya waktu.

Dari bagian depan, mobil ini memiliki gril yang mengotak beraksen krom yang berkelas. Pada bagian bumper, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan foglamp.

Jika dilihat dari samping, terlihat Honda Accord memiliki garis bodi yang tegas yang membuat mobil ini terlihat mengotak dan menambah aura gagah.

Eksterior mobil ini memiliki siluet ramping dengan jendela yang cukup besar, memberikan ruang yang baik di dalam kabin untuk penumpang.

Salah satu kelebihan pada mobil ini adalah interior yang memanjakan pengemudi serta penumpang. Layaknya mobil premium, Honda Accord menggunakan bahan yang berkualitas seperti kulit serta panel-panel kayu.

Dashboard mobil ini terlihat modern dengan layout bertingkat serta terlihat memiliki banyak tombol. Meskipun layar head unit mobil ini belum touch screen, namun sudah dilengkapi dengan premium sound system dan subwoofer.

Beberapa fitur seperti Cruise Control, Pedal Shift, Auto Climate, serta Audio Steering Switch sudah menjadi standar di mobil ini.