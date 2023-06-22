Tetap Berkelas dengan BMW Bekas, Berikut Daftar Harganya

JAKARTA – Berkendara menggunakan mobil BMW baru atau bekas tetap membuat penampilan Anda semakin berkelas. Selain karena punya performa yang mumpuni, mobil-mobil di sini punya desain yang cukup berkelas.

Meski begitu, ada hal yang perlu diperhatikan dan perlu berhati-hati ketika membeli mobil bekas. Jangan sampai peminat justru rugi karena mendapat mobil yang kondisinya memprihatinkan.

Oleh karena itu, calon pembeli mobil bekas wajib teliti sebelum membeli. Untungnya distributor resmi BMW di Indonesia, BMW Group Indonesia, memiliki layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobil-mobil BMW bekas berkualitas.

Layanan yang disebut BMW Pre-Owned Cars dapat sedikit membantu calon pembeli mobil bekas. Pasalnya mobil-mobil bekas BMW Pre-Owned Cars telah mendapat sertifikasi khusus kelaikan jalan.

Saat ini BMW Group Indonesia memang telah membuka beberapa titik layanan BMW Pre-Owned Cars yang di antaranya ada di Serpong, Tangerang dan Sunter, Jakarta.

Namun jika kerepotan untuk datang langsung, Anda bisa mengunjungi situs-situs BMW Pre-Owned Cars yang tersedia.

Nah, untuk kisaran harga mobil bekas yang tersedia, berikut daftarnya dikutip dari laman BMW Pre-Owned Cars:

- BMW 5 Series 520i M Sport tahun 2023 Rp1,189 miliar

- BMW X5 xDrive40i xKLine tahun 2020 Rp1,499 miliar

- BMW 5 Series 520i tahun 2018 Rp699 juta

- BMW X1 1.8i Dynamic tahun 2022 Rp830 juta

- BMW X5 xDrive40i xLine tahun 2020 Rp1,585 miliar