HOME OTOTEKNO TECHNO

Terlibat Perang Dingin, Livy Renata dan Nita Vior Guncangkan Dunia Gaming di Indonesia!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |18:50 WIB
Terlibat Perang Dingin, Livy Renata dan Nita Vior Guncangkan Dunia Gaming di Indonesia!
Nita Vior dan Livy Renata.
A
A
A

TIDAK dapat dipungkiri, dunia gaming dan esport di Indonesia kini semakin berkembang dan diminati oleh banyak kalangan masyarakat, baik laki-laki atau perempuan. Berdasarkan data dari Indonesia Esport Premier League (IESPL), Indonesia menempati peringkat 12 sebagai pasar gaming dunia, dengan total pemain game aktif mencapai 6,21 juta orang. 

Di Indonesia sendiri, industri gaming dihiasi oleh wajah-wajah anak muda yang bersemangat dan tentunya menarik. Beberapa gamers yang berbakat dan memiliki wajah cantik bahkan sukses berseliweran di layar kaca, antara lain Nita Vior, Meyden, Sarah Viloid, hingga Livy Renata yang sudah memerankan film berjudul ‘Love In Game’. 

Beberapa gamers tersebut juga menjalin pertemanan yang cukup dekat. Mereka kerap berkumpul bersama untuk bermain game bersama hingga berkolaborasi dalam membuat konten. Sebut saja Livy Renata dan Nita Vior. 

Selain pandai dan berprestasi dalam bermain game, Livy dan Vior juga digemari oleh netizen Indonesia karena karakternya yang menggemaskan dan lucu.

Sayangnya, Livy Renata dan Nita Vior dikabarkan tengah bersitegang dan tak saling tegur. Perang dingin antara dua gamers cantik ini disinyalir diawali setelah keduanya muncul dan berkolaborasi dalam konten UNBW dalam YouTube Channel Boy William. Hingga kini, belum dapat diketahui hal apa yang membuat Livy dan Vior perang dingin. 

Apakah dunia gaming di Indonesia akan tetap berjalan dengan baik di tengah-tengah perseteruan Livy dan Vior?

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
