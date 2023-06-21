Lebarkan Sayap, Moladin Ekspansi ke Bisnis Pembiayaan MOFI

JAKARTA – Marketplace mobil bekas dan fintech, Moladin Group memperlebar sayap ke bisnis pembiayaan. Lini bisnis terbaru Moladin Group ini berdiri usai mengakuisisi PT Pro Car International Finance (Pro Car) hingga berubah menjadi PT Moladin Finance Indonesia (MOFI).

Chief of Government Relations and Public Affairs Moladin Hafif Assaf mengatakan, Moladin berupaya membangun platform otomotif digital yang komprehensif untuk Indonesia.

Hafif mengatakan, hadirnya MOFI sebagai perusahaan pembiayaan menjadi kunci di antara berbagai layanan yang ditawarkan oleh Moladin saat ini.

“Kami berharap MOFI akan semakin meningkatkan Moladin sebagai one stop shop untuk semua kebutuhan otomotif bagi semua pemangku kepentingan di seluruh ekosistem,” kata Hafif saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Pada kesempatan yang sama Head of Lending Business Moladin Mulyadi Tjung mengungkapkan, sebanyak 6.000 dealer dan 150.000 agen yang tergabung dalam Moladin akan membantu lini bisnis baru ini.

“Adanya MOFI, kami berharap dapat melengkapi ekosistem mobil bekas yang tidak lepas dari kebutuhan pembiayaan dealer itu sendiri,” kata Mulyadi.

Disebutkan, komitmen Moladin berinvestasi dalam pembiayaan mobil bekas terdorong dengan adanya lini bisnis baru ini, terutama untuk membangun ekosistem mobil bekas yang menyeluruh di Indonesia. Lini bisnis terbaru ini akan didukung oleh platform mobil bekas yang telah lama berdiri.

Sebagai perusahaan pembiayaan, MOFI dapat membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan modal kerja untuk meningkatkan pendapatan.