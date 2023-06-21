Waspada Anak Kecanduan Gadget, Gaya Bicaranya Bisa Jadi Seperti Robot

KEBERADAAN gadget sebagai alat kekinian yang dapat memudahkan segala aktivitas manusia, khususnya dalam komunikasi. Bahkan sebagian anak-anak pun sudah sangat akrab dengan teknologi tersebut, di mana banyak hiburan bisa didapatkan di dalamnya.

Akan tetapi tahukah Anda, bahwa anak-anak yang kecanduan gadget katanya dapat mengakibatkan delay speech atau keterlambatan dalam bicaranya?

Dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertajuk 'Gadget Sebabkan Delay Speech Pada Usia Dini, Bagaimana Peranan Guru Untuk Mengatasinya', Kepala Sekolah RA AL AZHIIM, Neneng kartina, Spd. I mengatakan, anak yang kecanduan gadget memang dapat berpengaruh terhadap perkembangannya.

"Jadi gaya bicaranya beda dari yang lain, seperti robot," ujarnya.

Tidak haya gaya bicara, tapi juga tingkah laku dan sikap sehari-hari dari anak itu juga ikut berpengaruh akibat kecanduan gadget.

Neneng bilang, permasalahan tersebut juga ada kaitannya dengan pola asuh dari orang tuanya sendiri. Yang mana anak-anak diberikan begitu saja gadget tanpa berpikir dampak kedepannya seperti apa. "Kadang orang tuanya juga yang suka ngasih (gadget)," ujaranya.