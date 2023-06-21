Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Perbedaan Iguana dan Bunglon

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:22 WIB
5 Perbedaan Iguana dan Bunglon
Beda Bunglon dengan Iguana. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA 5 perbedaan Iguana dan Bunglon yang bisa kita lihat secara fisik. Memang, kedua binatang ini memiliki bentuk yang hampir mirip, tapi iguana adalah herbivora sementara bunglon adalah karnivora.

Keduanya pun sama-sama bisa mengubah warna kulitnya, akan tetapi Iguana tidak bisa mengubah warna secara spontan. Perubahan warna iguana terjadi saat badannya bertambah besar dan panjang.

Sementara itu, bunglon bisa berubah warna pada saat ada musuh yang mengincarnya, misalnya kulitnya dapat berubah menjadi hijau saat sedang menyembunyikan diri di balik dedaunan untuk melindungi diri dari ancaman predator yang hendak memangsanya.

Iguana, umumnya, jauh lebih besar dari bunglon saat sama-sama berusia dewasa. Perbedaan ukuran yang spesifik ini memudahkan untuk membedakan mereka. Namun, akan sulit membedakan iguana bayi dengan bunglon dewasa karena mereka memiliki kemiripan.

Nah, berikut ada beberapa ciri fisik yang dapat memudahkan Anda untuk mengidentifikasi antara Bunglon dengan Iguna, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Bunglon

Mata

Biasanya, mata bunglon akan lebih keluar karena harus melihat dalam busur 360 derajat penuh. Setiap mata dapat bergerak secara independen satu sama lain. Bunglon juga tidak memiliki kelopak mata atas dan bawah yang terpisah, tetapi memiliki satu lubang yang cukup besar untuk dilihat oleh pupil mata.

Hidung

Kepala bunglon memang lebih kecil dibandingkan kepala bayi iguana. Tapi, hidung iguana yang masih kecil tampak lebih tumpul, sedangkan hidung bunglon dewasa terlihat lebih lancip.

Lidah

Jika Anda masih tidak yakin tentang jenis kadal yang Anda hadapi, pastikan untuk melihat lidahnya. Baik iguana dan bunglon menggunakan lidah mereka dengan cara yang berbeda. Iguana mengandalkan lidah mereka untuk menjadi indra penciuman mereka, seperti ular.

Bunglon, di sisi lain, menggunakan lidahnya untuk menangkap makanan. Mereka memiliki lidah yang panjang dan mengesankan. Faktanya, lidah bunglon sekitar dua kali lebih panjang dari tubuhnya. Tidak ada hewan lain di dunia yang mampu menggerakkan lidahnya secepat bunglon saat berburu mangsa.

Halaman:
1 2
      
