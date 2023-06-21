Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jangan Senang Dulu Jika Anak Anteng Main Gadget

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |20:21 WIB
Jangan Senang Dulu Jika Anak Anteng Main Gadget
Podcast Aksi Nyata.
A
A
A

KECANDUAN gadget memang menjadi salah satu permasalah dan tantangan bagi para orang tua di masa kini. Pasalnya, teknologi tersebut kini sudah menjadi bagian hiburan, karena dianggap lebih efektif agar buah hati tetap tenang.

Dalam podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertajuk 'Gadget Sebabkan Delay Speech Pada Usia Dini, Bagaimana Peranan Guru Untuk Mengatasinya', Kepala Sekolah RA AL AZHIIM, Neneng kartina, Spd. I mengatakan, pola asuh orang tua sangat berperan penting sehingga anak-anak tidak kecanduan gadget yang jadi salah satu faktor jadi delay speech.

"Di sekolah anak-anak pasti tidak membawa gadget. Kalau sudah di rumah itu full orang tua yang mengawasi, jadi harus orang tua yang mengerti," ujar Neneng.

Neneng menuturkan, selain mengerti para orang tua juga harus mencari tahu bagaimana cara menghentikan agar anak tidak terus ketergantungan terhadap gadgetnya. Bukan malah membiarkannya begitu saja, karena dirasa anak terlihat lebih nyaman.

"Saat ini orang tua lebih nyaman anaknya anteng dengan gadget," katanya.

Halaman:
1 2
      
