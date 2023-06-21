Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Nikon Khawatir Adanya AI Bakal Kurangi Minat Fotografi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |08:09 WIB
Nikon Khawatir Adanya AI Bakal Kurangi Minat Fotografi
Ilustrasi Fotografi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DI saat semua perusahaan teknologi berlomba menyematkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam produk terbaru mereka, perusahaan kamera asal Jepang, Nikon malah enggan memuliakan teknologi tersebut. Nikon justru mengkampanyekan kecerdasan alami dalam fotografi.

Seperti yang terlihat oleh Little Black Book dan Petapixel, kampanye Nikon Peru menunjukkan serangkaian foto pemandangan yang menakjubkan di dunia nyata. Mereka pun memberi petunjuk jika seandainya foto itu dibuat oleh AI.

Kampanye, yang menampilkan tagline "Jangan menyerah pada dunia nyata", telah dirancang untuk mencuri kembali pusat perhatian fotografi dari generator gambar AI, yang telah mendominasi berita utama tahun ini meskipun ada banyak hal yang disukai di dalamnya.

Ini adalah jenis argumen yang mungki banyak diharapkan untuk didengar dari salah satu produsen kamera terbesar di dunia. Nikon masih menempati posisi ketiga dalam pangsa pasar kamera global, di belakang Sony dan Canon ini juga akan menarik perhatian fotografer tradisional.

Sebagaimana dilansir Techradar, seperti yang dinyatakan Nikon Peru dalam video promonya obsesi terhadap yang buatan telah membuat lupa bahwa dunia kita penuh dengan tempat-tempat alami yang menakjubkan yang seringkali lebih aneh daripada fiksi.

Nikon beranggapan bahwa gambar dari AI terutama yang dilatih tentang fotografi yang telah dilisensikan dari pencipta. Meskipun AI seperti Adobe Firefly bisa membuka 'fotografi' lanskap dramatis untuk audiens baru yang tidak mampu melakukan perjalanan ke tempat-tempat terpencil dengan peralatan kamera yang mahal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/16/3191008/viral-Jzwi_large.jpg
AI Belum Bisa Gantikan Google, Akurasi Jadi Tantangan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement