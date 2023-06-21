Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lagi Ramai Dibahas Gara-Gara Syahnaz dan Rendy, Begini Cara Chatingan lewat Gojek

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |17:18 WIB
Lagi Ramai Dibahas Gara-Gara Syahnaz dan Rendy, Begini Cara Chatingan lewat Gojek
Aplikasi Gojek. (Foto: GO-Jek)
A
A
A

BERITA tentang perselingkuhan para selebriti memang menjadi topik yang hangat baru-baru ini. Setelah sebelumnya ramai berita perselingkuhan dari Virgoun terhadap Inara Rusli, kini kembali hadir dari keluarga Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett.

Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett ramai dibahas di media sosial. Yang tak kalah menarik adalah modus perselingkuhan, di mana dua publik figur tersebut berselingkuh lewat fitur chat di aplikasi pesan ojek online, Gojek.

Cara Syahnaz dan Rendy berkomunikasi dalam hubungan terlarangnya ini jelas menjadi sorotan. Pasalnya, tidak ada satupun dari mereka adalah driver atau mitra dari Gojek.

Memang, tidak banyak yang tahu bahwa aplikasi Gojek rupanya bukan hanya mendukung fitur berkirim pesan antar pengguna dan driver tapi juga sesama pengguna. Nah, fitur inilah yang dimanfaatkan Rendy untuk melancarkan aksinya.

Untuk diketahui, kemampuan aplikasi Gojek untuk berkirim pesan antar sesama pengguna sudah bisa dinikmati sejak aplikasi versi 3.23 hingga yang terbaru. Di sini, pengguna aplikasi Gojek bisa berkirim pesan baik itu secara personal maupun membuat grup.

Pesan bisa dikirim ke orang yang ada di kontak telepon. Kemampuan berkirim pesan antar pengguna di aplikasi Gojek ini sebenarnya tidak lepas dari layanan yang ada di platform itu sendiri, salah satunya adalah layanan minta transfer saldo GoPay ke sesama pengguna.

Halaman:
1 2
      
