Google Akui Ada Bug Andorid yang Bikin Mikrofon Nyala Tanpa Izin

BEBERAPA waktu lalu para pengguna Android melaporkan bahwa WhatsApp milik mereka mengakses mikrofon tanpa izin, bahkan ketika mereka tidur. Tapi, setelah diteliti oleh pihak WhatsApp, mereka pun tidak menemukan adanya kesalahan sistem.

Oleh karena itu, WhatsApp pun berkesimpulan bahwa kesalahan yang terjadi adalah dari perangkat sistem android dan Google. WhatsApp pun meminta kepada Google untuk mengatasi masalah tersebut.

"Kami percaya ini adalah bug di Android yang salah memberikan informasi di Dasbor Privasi mereka dan telah meminta Google untuk menyelidiki dan memulihkannya," jelas pihak WhatsApp seperti yang dikutip dari Gadgetsnow.

Setelah menerima laporan tersebut, Google pun mengakui bahwa bug Android baru-baru ini telah mempengaruhi sejumlah pengguna WhatsApp dan menghasilkan indikator serta pemberitahuan privasi yang salah di dasbor privasu android.

Karena itu, pihak Google mendesak para pengguna untuk memperbarui WhatsApp mereka, karena perbaikan sudah diluncurkan untuk mengatasi masalah bug tersebut.

"Kami berterima kasih kepada WhatsApp atas kemitraan mereka dan meminta maaf atas kebingungan yang mungkin ditimbulkan oleh bug ini kepada pengguna," jelas Google.