Tiketnya Rp3,7 Miliar, Kapal Selam Ekplorer Titanic yang Hilang Cuma Andalkan Joystick Rp800 Ribuan

WISATA bawah laut ke bangkai kapal Titanic yang dilakukan OceanGate berakhir menjadi petaka. Kapal selam OceanGate, Titan, dikabarkan hilang kontak sejak Minggu 18 Juni lalu.

Kapal selam tersebut hilang di lepas pantai tenggara Kanada, Samudra Atlantik, tempat Titanic tenggelam. Tim SAR gabungan dari beberapa negara pun diturunkan untuk mencari kapal tersebut, karena jumlah oksigen dalam kapal sangat terbatas.

Seperti yang dikutip dari mirror.co.uk, kapal selam eksplorer Titanic yang hilang tersebut kabarnya dioperasikan oleh joystick video game murah yang tersedia di Amazon dengan harga 42 poundsterling atau sekitar Rp800 ribu.

Tim penyelamat sendiri saat ini tengah berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan lima orang di kapal selama OceanGate Titan yang menghilang dalam perjalanan ke reruntuhan Titanic. Kapal tersebut mengangkut lima orang, termasuk dua orang miliarder dari Inggris dan Pakistan.

Pada kapal selam tersebut, terdapat seorang Miliarder Inggris, ayah dan anak yang tinggal di Surrey, Komandan angkatan laut veteran Prancis, dan CEO perusahaan, semuanya berada di kapal saat kehilangan kontak di lepas pantai kanada.

Kabarnya, kapal selam yang membanderol biaya sekitar 195.000 poundsterling atau Rp3,7 miliar per penumpang untuk mencapai reruntuhan kapal Titanic, dioperasikan dengan remote control murah.