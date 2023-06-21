Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

2 Fitur Baru WhatsApp yang Bakal Meluncur Minggu Ini

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:14 WIB
2 Fitur Baru WhatsApp yang Bakal Meluncur Minggu Ini
WhatsApp. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

WHATSAPP kembali menambah fitur keamanan bagi para penggunannya. Tidak tanggung-tanggung, kali ini ada dua fitur keamanan baru yang disematkan dalam aplikasi perpesanan miilk Meta tersebut.

Memang, Meta di bawah komando Mark Zuckerberg telah berjuang dengan isu keamanan data para penggunannya. Pasalnya, sudah sering terjadi pembobolan data baik di Facebook maupun WhatsApp, yang mengakibatkan banyak orang takut menggunakan aplikasi tersebut.

Nah, dua fitur privasi baru pada layanannya yaitu bisukan penelpon tidak dikenal atau "Silence Unknown Callers" serta fitur Pemeriksaan Privasi atau "Privacy Check Up".

"Hari ini, kami sangat antusias untuk menambahkan dua pembaruan lagi pada daftar panjang ini, yaitu: Silence Unknown Callers dan Privacy Check Up, yang saat ini tersedia untuk pengguna," ujar WhatsApp dalam siaran persnya.

Fitur Silence Unknown Callers didesain untuk memberi pengguna privasi dan kontrol lebih besar atas panggilan masuk. Fitur ini membantu menyaring spam, penipuan, dan panggilan dari orang tidak dikenal secara otomatis guna meningkatkan perlindungan.

Panggilan ini tidak akan berdering di ponsel pengguna, tetapi tetap akan terlihat di daftar Panggilan, karena siapa tahu panggilan tersebut berasal dari seseorang yang penting.

Sementara untuk fitur Privacy Check Up, fitur ini hadir untuk membantu memastikan semua orang tahu tentang opsi perlindungan di WhatsApp.

Halaman:
1 2
      
