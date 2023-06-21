Digelar Setiap Tahun, IMOS+ 2023 Bakal Digelar pada 25-29 Oktober

JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mengumumkan pelaksanaan pameran Indonesia Motorcycle Show + atau IMOS+ akan diselenggarakan setiap tahun ganjil dan pameran IMOS diselenggarakan pada tahun genap.

Dikutip dari Antara, Ketua Bidang Komersial AISI sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran IMOS+ Sigit Kumala mengatakan, penyelenggaraan pameran setiap tahun sekali efektif untuk memberikan update produk baru ke konsumen.

“Kami yakin IMOS+ akan mempermudah pecinta sepeda motor memenuhi kebutuhannya sekaligus akan mendorong peningkatan capaian tahunan penjualan sepeda motor di Indonesia,” kata Sigit, dikutip dari Antara, Rabu (21/6/2023).

Sekadar informasi, AISI akan menyelenggarakan IMOS+ perdana pada 25-29 Oktober 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang.

Melalui ajang ini, AISI berharap industri otomotif dapat terus tumbuh secara signifikan, terlebih usai pandemi. Karena, penjualan motor menurun drastis selama pandemi Covid-19.