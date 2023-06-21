Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bakal Bersaing Ketat, Berikut Perbandingan Mitsubishi eK X EV Vs Wuling Air Ev

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |23:14 WIB
Ilustrasi. (Foto: Dok.Okezone)
JAKARTA - Hadirnya Mitsubishi eK X EV tentu jadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia pecinta mobil listrik mini. Pasalnya mobil listrik berukuran kecil dengan harga terjangkau memang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.

Hal itu bisa dibuktikan dari larisnya mobil listrik imut Wuling Air ev. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) tercatat ada 8.053 unit Wuling Air ev terjual wholesale di Tanah Air tahun lalu.

Diketahui total penjualan wholesale mobil listrik tahun lalu mencapai 10.327 unit. Artinya Wuling Air ev memang mendominasi pasar mobil listrik di Indonesia.

Tidak heran jika Mitsubishi ikut tertarik mendatangkan mobil listrik yang berukuran sama. Lalu bagaimana perbandingan Mitsubishi eK x EV dengan Wuling Air ev:

1. Dimensi

Dimensi Mitsubishi eK x EV memang sangat kecil. Panjang mobil ini adalah 3.395 mm, lebar 1.475 mm dan tinggi 1.655 mm. Jika dibandingkan dengan Wuling Air ev, Mitsubishi eK X EV sedikit lebih lega.

Mobil listrik Wuling Air ev justru lebih kecil dibandingkan Mitsubishi eK x EV. Panjang mobil ini 2.974 mm, lebar 1.505 mm dan tinggi 1.631 mm.

2. Harga

Mitsubishi eK X EV dijual dengan harga 2.398.000 yen atau Rp275 hingga 2.932.600 yen atau Rp336,5 juta. Sementara Wuling pesaingnya menjualan mobil listrik mini miliknya dengan harga Harga mulai Rp243-299,5 juta.

3. Baterai dan Jarak Tempuh

Mitsubishi eK x EV memiliki dilengkapi dengan baterai berkapasitas 20 kWh. Berkat baterai itu Mitsubishi eK x EV bisa menempuh jarak 180 kilometer dalam kondisi baterai terisi penuh.

4. Waktu Pengisian Baterai

Mitsubishi eK x EV memiliki metoda pengisian daya baterai yang cukup mudah. Ada dua mode yang bisa dilakukan yakni pengisian daya reguler yang membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk mencapai pengisian daya hingga penuh.

Halaman:
1 2
      
