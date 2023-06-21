Toyota Beri Bocoran Terkait Lexus LBX, Bakal Mengaspal di Indonesia?

JAKARTA – Ada kabar baik untuk pecinta mobil Lexus di Indonesia. Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor Anton Jimmi Suwandy memberi sinyal positif terkait kedatangan Lexus LBX bakal mengaspal di Indonesia.

Anton mengungkapkan, Lexus Indonesia sedang mengkaji potensi dari crossover terbaru Lexus dijual di pasar otomotif Tanah Air.

Menurutnya, pengkajian ini penting untuk melihat potensi pasarnya. Karena, mobil yang akan dibawa ke Indonesia ini berbeda ukuran dengan produk sebelumnya yang lebih kecil.

“Justru kita butuh masukan apakah ini cukup menarik atau tidak untuk dibawa ke Indonesia,” kata Anton, dikutip dari Antara, Rabu (21/6/2023).

Anton menjelaskan, gambar yang sudah tersebar di media masa itu baru hanya sebatas tinjauan dan belum diluncurkan secara resmi oleh kantor pusat.

Karena, menurut Anton, jika benar-benar diluncurkan, maka detil mobil dan harganya juga ikut keluar. Menurutnya, gambar yang tersebar itu akan diluncurkan secara global di Eropa.

Sementara itu, Ketua Insinyur Lexus LBX Kunihiko Endo mengatakan, pihaknya bakal bekerja sama menciptakan kendaran yang menarik agar pengemudi betah berlama-lama di balik kemudi.

“Kami berhasil menciptakan mobil yang memancarkan kehalusan, kehadiran yang kuat, dan proporsi emosional, jauh melampaui norma umum kendaraan kompak,” kata Endo.