HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi dan Harga Mobil Bekas Honda City, Punya Aura Elegan

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |22:05 WIB
Spesifikasi dan Harga Mobil Bekas Honda City, Punya Aura Elegan
Mobil bekas Honda City. (Foto: Instagram/@andri_aceng)
A
A
A

JAKARTA – Salah satu sedan yang cukup diminati meski dalam kondisi bekas adalah Honda City. Sebelum meminang mobil bekas ini, ada baiknya tahu spesifikasi dan harganya agar tidak menyesal pada kemudian hari.

Honda City diminati karena memiliki aura elegan. Mobil ini adalah solusi bagi yang sedang bosan dengan Honda City Car hatchback.

Di Indonesia, Honda City ini merupakan generasi ketiga yang diproduksi dari tahun 2008 hingga 2012 . Mobil ini menjadi rival langsung Toyota Vios.

Honda City generasi ketiga ini memiliki tampilan yang cukup modern dan aerodinamis. Tampilannya memiliki garis-garis yang tegas dan kesan yang aerodinamis.

Gril depannya didesain dengan warna abu-abu yang memberikan sedikit sentuhan elegan. Lampu depan yang lancip memberikan kesan tajam dan dinamis.

Jika dilihat dari samping, mobil ini memiliki bodi yang ramping dan proporsi yang seimbang memberikan kesan mobil yang proporsional secara keseluruhan.

Roofline yang melengkung turun secara halus memberikan kesan dinamis dan mempertegas karakternya sebagai sedan yang sporty.

Pada bagian interior, mobil ini terlihat memiliki interior yang cukup modern. Sedan 5-seater ini memiliki ruang kabin yang cukup lega dan nyaman. Material yang digunakan cukup berkualitas dikelasnya.

Mobil ini dilengkapi dengan head unit yang sudah mendukung format CD, MP3, USB, AUX hingga iPod. Selain itu juga terdapat layar MID dengan informasi yang lengkap.

