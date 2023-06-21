Pahami Penyebab Lampu Rem Mobil Terus Menyala, Bisa Berbahaya

JAKARTA - Lampu rem mobil memainkan peran yang sangat penting dalam keselamatan berkendara. Lampu rem berfungsi untuk memberi informasi jika mobil Anda akan melambat atau berhenti.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan lampu rem mobil bekerja dengan baik karena berdampak langsung pada keselamatan di jalan raya.

Salah satu masalah yang umum terjadi adalah lampu rem terus menyala meskipun pedal rem tidak ditekan. Hal tersebut dapat membahayakan diri Anda dan juga pengguna jalan lain.

BACA JUGA: Ketahui 6 Penyebab Rem Mobil Ngempos hingga Masuk Angin

Dikutip dari Auto2000, berikut penyebab lampu rem terus menyala meski tidak menginjak pedal rem.

1. Switch rem bermasalah

Sakelar rem adalah komponen lain yang terhubung ke pedal rem dan mengontrol lampu rem. Jika sakelar rem bermasalah atau rusak, lampu rem mungkin tetap menyala meski tidak menginjak pedal. Jika kondisi ini terjadi, Anda perlu segera mengganti di bengkel terdekat.

2. Masalah pada ABS

Masalah pada sistem Anti-lock Braking System (ABS) pada mobil dapat menyebabkan lampu rem terus menyala. Ada beberapa kasus, lampu rem bisa terus berkedip-kedip dan sebagian lainnya terus menyala.

BACA JUGA: Cara Mudah Jaga Komponen Rem Mobil Agar Putarannya Lancar

3. Karet penahan rem lepas

Karet penahan rem berfungsi untuk mengontrol sejauh mana pedal rem dapat ditekan, serta memberikan batasan agar pedal rem tidak menekan saklar pedal rem secara berlebihan.

Jika karet tersebut lepas, maka switch rem dapat tetap tersambung meski sudah lepas pedal rem.