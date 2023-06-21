Advertisement
OTOMOTIF

Semakin Ekslusif! Begini Penampakan Wajah Baru Toyota Alphard di Pasar Jepang

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |20:58 WIB
Semakin Ekslusif! Begini Penampakan Wajah Baru Toyota Alphard di Pasar Jepang
Toyota Alphard. (Foto: Toyota Global)
JAKARTA – Wajah baru Toyota Alphard dan Vellfire resmi dirilis di Jepang pada Rabu (21/6/2023). Toyota Jepang menghadirkan Toyota Alphard terbaru dalam dua varian, yakni Executive Lounge dan Z.

Varian Executive Lounge dilengkapi mesin hybrid dan tersedia dalam dua varian penggerak, yakni E-Four dan penggerak roda dua.

Sedangkan varian Z tersedia dalam dua varian mesin, yakni bensin dan hybrid. Varian ini punya tiga pilihan penggerak roda, antara lain, dua roda, empat roda dan E-Four.

Desain yang ditawarkan pada Toyota Alphard baru ini cukup berbeda dengan model lama, terutapa pada bagian gril yang lebih besar sehingga memberi kesan elegan.

Toyota Alphard baru. (Foto: Toyota Global)

Perbedaan elemen kemewahan dua tipe mobil ini juga terasa menonjol. Alphard Executive Lounge yang merupakan tipe tertinggi dibekali jok kulit Nappa. Sedangkan untuk Alphard Z hanya menggunakan kulit sintetis.

Toyota Alphard baru. (Foto: Toyota Global)

Toyota Alphard baru. (Foto: Toyota Global)

Fitur layer sentuh 12 inci pada baris kedua hanya tersedia pada tipe tertinggi Toyota Alphard Executive Lounge. Tipe tertinggi memiiki varian warna spesial, yakni emas.

Harga yang ditawarkan juga bervariasi bergantung pada tipe. Berikut daftar harganya:

- Toyota Alphard Z (bensin atau penggerak empat roda) 5.598.000 Yen atau Rp586,61 juta.

- Toyota Alphard Z (bensin atau penggerak roda dua) 5.400.000 Yen atau setara Rp565,8 juta.

- Toyota Alphard Z (hybrid atau E-Four) 6.420.000 Yen atau sama dengan Rp672,7 juta.

