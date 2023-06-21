Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Cara Membersihkan Dashboard Mobil, Paling Mudah Menggunakan Tisu Basah

Danendra Primo Adil , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |20:30 WIB
5 Cara Membersihkan Dashboard Mobil, Paling Mudah Menggunakan Tisu Basah
Ilustrasi interior mobil. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebersihan interior kendaraan sangat penting untuk kenyamanan dan kesehatan pengendara serta penumpang. Selain menjaga kesehatan, kebersihan mobil dapat menjaga agar nilai jual kendaraan tidak terlalu merosot.

Dengan menjaga kebersihan interior mobil, maka dapat menjaga nilai dan estetika mobil. Mobil yang bersih dan terawat memberikan kesan yang lebih baik bagi pemilik mobil maupun penumpangnya.

Salah satu komponen yang harus dipastikan dalam keadaan bersih adalah dashboard, sebab komponen tersebut berada dipandangan kita setiap saat.

Dikutip dari Auto2000, berikut beberapa tips membersihkan dashboard yang kusam agar bersih kembali.

1. Gunakan vakum

Menggunakan vakum adalah salah satu cara yang efektif untuk membersihkan dashboard mobil. Vakum dapat menjangkau hampir seluruh area dan membantu mengumpulkan debu dengan cepat.

2. Interior cleaner

Membersihkan dashboard mobil dengan pembersih khusus interior bisa menjadi cara yang efektif. Pembersih interior mobil dirancang khusus untuk membersihkan dan merawat permukaan instrumen, dashboard, dan bagian interior lainnya.

Cara membersihkan menggunakan cleaner cukup mudah, yakni dengan menaruh cairan cleaner pada dashboard lalu tunggu selama 15 menit dan lap dengan lap microfiber.

3. Tisu basah

Anda dapat memanfaatkan tisu basah untuk membersihkan dashboard. Tisu basah tentu lebih efektif dibanding dengan lap kering sebab kelembaban yang adda pada tisu basah dapat membantu membersihkan debu ataupun kotoran lain.

4. Sikat berbulu halus

Menggunakan sikat berbulu halus membolehkan Anda untuk menjangkau area yang sulit dijangakau. Selain efektif untuk menghilangkan debu, sikat berbulu halus juga tidak merusak bahan dashboard.

Halaman:
1 2
      
